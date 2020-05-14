Исследование: Пациентам с коронавирусом угрожают тромбозы и инсульты

14 Май 2020 2020-05-14T03:26:56+03:00

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Многие ученые отмечают странности нового типа коронавируса, самыми распространенными симптомами которого являются повышенная температура, пневмония и острый респираторный дистресс-синдром. Поэтому его принято считать респираторным вирусом, однако исследователям уже очевидно, что инфекция поражает весь организм человека, не только легкие.

Главврач отделения сосудистой хирургии Медицинского центра Уэстчестрера Шон Венгертер рассказал, что вирус атакует некоторые органы напрямую, причем в первую очередь под удар попадает слизистая оболочка кровеносных сосудов, что влечет за собой неестественное свертывание крови.

«COVID-19 провоцирует локальную воспалительную реакцию, которая приводит к образованию тромбов. Это происходит из-за прямого воздействия вируса на артерии», - поясняет Венгертер.

Медики фиксировали инсульты у молодых пациентов с коронавирусом, замечали также образование тромбов в легких. Причем тромбы, по словам специалистов, обнаруживались даже в самых крошечных сосудиках.

Доцент кафедры неотложной хирургии Медицинского колледжа при Университете Флориды Скотт Брэкенридж поясняет, что, «поскольку каждый орган питается по средствам кровеносных сосудов, а вирус атакует в первую очередь именно их, то в итоге мы получаем повреждение внутренних органов».

Есть еще один симптом, который отмечают врачи у некоторых пациентов с коронавирусом. Это так называемые «ковидные пальцы»: пальцы на ногах больных COVID-19 отекают, приобретают красный или фиолетовый цвет. Скорее всего, это происходит из-за закупорки сосудов. Медики говорят, что обычно это не несет серьезных последствий для пациентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU