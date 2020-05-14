В Москве от коронавируса вылечился ещё 1 821 человек
Всего в городе выздоровели уже больше 23 тысяч пациентов
В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило отметку в 23 тысячи человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За прошедшие сутки в Москве зарегистрировано 1 821 новый вылечившийся пациент, с подтверждённым ранее диагнозом коронавируса, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Всего столичные врачи вылечили от COVID-19 уже 23 327 человек.
В предыдущие сутки число выздоровевших составило 1 864 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU