2020-05-14T09:42:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве от коронавируса вылечился ещё 1 821 человек

Всего в городе выздоровели уже больше 23 тысяч пациентов
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило отметку в 23 тысячи человекВ Москве число выздоровевших от коронавируса превысило отметку в 23 тысячи человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За прошедшие сутки в Москве зарегистрировано 1 821 новый вылечившийся пациент, с подтверждённым ранее диагнозом коронавируса, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Всего столичные врачи вылечили от COVID-19 уже 23 327 человек.

В предыдущие сутки число выздоровевших составило 1 864 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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