14 Май 2020 2020-05-14T10:56:03+03:00

В России от коронавируса умерли 93 человека за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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За минувшие сутки на территории России медики подтвердили заражения коронавирусной инфекцией у 9974 пациентов в 84 субъектах страны. По данным оперативного штаба по борьбе с пандемией вируса, за один день в государстве умерли 93 человека с ранее подтвержденным диагнозом.

Из новых инфицированных 40,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Самое большое число зараженных наблюдается в столице России, где нашли 4712 новых заболевших, в Московской области – 918 зараженных и в Санкт-Петербурге – 460 заболевших. При этом количество новых пациентов с коронавирусом в стране за сутки снизилось, по сравнению с предыдущими днями. Полностью выздоровели 5527 пациентов.

С начала пандемии в России выявили 252 245 случае коронавируса, болезнь нашли во всех регионах. За минувший период 2305 человек с инфекцией погибли, выздоровели 53 530 человек.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, опрос, проведённый среди россиян, показал, что 82% опрошенных считает, что пик кризиса, вызванного пандемией коронавируса, происходит сейчас.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU