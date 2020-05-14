2020-05-14T10:56:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В России от коронавируса умерли 93 человека за сутки

Врачи сообщают о 9974 новых случаев заражения в стране
Ксения АНУФРИЕВА
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В России от коронавируса умерли 93 человека за суткиВ России от коронавируса умерли 93 человека за суткиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За минувшие сутки на территории России медики подтвердили заражения коронавирусной инфекцией у 9974 пациентов в 84 субъектах страны. По данным оперативного штаба по борьбе с пандемией вируса, за один день в государстве умерли 93 человека с ранее подтвержденным диагнозом.

Из новых инфицированных 40,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Самое большое число зараженных наблюдается в столице России, где нашли 4712 новых заболевших, в Московской области – 918 зараженных и в Санкт-Петербурге – 460 заболевших. При этом количество новых пациентов с коронавирусом в стране за сутки снизилось, по сравнению с предыдущими днями. Полностью выздоровели 5527 пациентов.

С начала пандемии в России выявили 252 245 случае коронавируса, болезнь нашли во всех регионах. За минувший период 2305 человек с инфекцией погибли, выздоровели 53 530 человек.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, опрос, проведённый среди россиян, показал, что 82% опрошенных считает, что пик кризиса, вызванного пандемией коронавируса, происходит сейчас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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