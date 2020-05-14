Эксперты ООН предупредили о глобальном кризисе психического здоровья

14 Май 2020 2020-05-14T11:51:50+03:00

Самоизоляции, страхи, неопределенность будущего, экономические проблемы – все эти факторы вызывают у людей огромное психологическое напряжение Фото: REUTERS

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В скором времени многие страны мира может ждать глобальный кризис психических заболеваний, связанный со страхом миллионов людей из-за пандемии коронавируса. Население государств страдают от самоизоляции, тревоги, материальных трудностей, предупредили специалисты ООН в области охраны здоровья в своем докладе.

- Самоизоляции, страхи, неопределенность будущего, экономические проблемы – все эти факторы вызывают у людей огромное психологическое напряжение, - объяснил руководитель департамента психического здоровья ВОЗ Девора Кестель, сообщает Reuters.

Психическим стрессам также подвержены врачи, которые постоянно работают с умирающими от болезни пациентами, а также дети, которых изолировали от друзей или близких. В опросе, проведенном на той неделе в Соединенных Штатах, врачи сообщили, что они чаще стали испытывать панику, раздражительность, бессонницу из-за перенапряжения, вызванного тяжелой работой с коронавирусными больными.

Эксперты ООН предупредили, что проявлением психического нездоровья является и рост случаев семейного насилия. Ситуацию значительно усугубляет тот факт, что никто не знает сроков окончания эпидемии. Специалисты призвали властей страны уделять больше внимания психическому здоровью населения, создавать "экстренные психологические службы", в том числе дистанционные.

Ранее эксперты рассказывали, сколько человек может прожить в условиях жесткой самоизоляции без значительного ущерба для психики, и какие последствия может повлечь за собой карантин, введенные правительствами стран из-за пандемии в этом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU