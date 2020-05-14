2020-05-14T12:22:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Италии заметили всплеск воспалений из-за коронавируса у детей

В местные больницы стали массово поступать дети с сыпью, сердечными осложнениям и инфекционно-токсическим шоком
Ксения АНУФРИЕВА
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В Италии заметили всплеск воспалений из-за коронавируса у детейВ Италии заметили всплеск воспалений из-за коронавируса у детейФото: Иван МАКЕЕВ
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Итальянские врачи заметили всплеск воспалений у детей из-за коронавирусной инфекции. Множество случаев «детского мультисистемного воспалительного синдрома» были зафиксированы за последнее время в провинции Ломбардия, хотя до пандемии за пять лет с таким симптомом в больницы поступило всего 19 пациентов. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Начиная с конца зимы текущего года в больницы стали поступать несовершеннолетний с сильной сыпью, синдромами, схожими с болезнью Кавасаки, осложнениями на сердце, а также инфекционно-токсическим шоком. У 80% из этих детей врачи подтвердили заражений коронавирусом, 60% имели также и другие проблемы со здоровьем.

Аналогичные воспалительные процессы были выявлены и у 100 детей в Нью-Йорке. Глава региона Эндрю Куомо сказал, что сначала правительство думала, что вирус не действует на детей, а теперь столкнулись с проблемой, которая сильно беспокоит. При это трое детей с воспалениями после коронавируса скончались. Среди них были 18-летняя девушка, семилетний и восьмилетний мальчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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