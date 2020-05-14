Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса

14 Май 2020 2020-05-14T13:59:31+03:00

Глава Минкульта сообщила, что вышла на работу

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Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что вылечилась от коронавирусной инфекции и уже приступила к работе.

- Да, врачи меня выписали, я вышла и приступила к работе. Чувствую себя хорошо, - приводит ТАСС слова министра.

Глава Минкульта также отметила, что болезнь протекала у нее в легкой форме.

Напомним, как сообщал сайт KP.RU, 6 мая Ольга Любимова сообщила, что у неё подтверждён диагноз коронавируса. Во время необходимого карантина министр работала дистанционно из дома и проводила все совещания в режиме видеоконференций.

Пресс-служба Минкульта уточняла, что заболевание протекает в лёгкой форме, поэтому о госпитализации речи не идёт.

На ряду со всеми членами правительства, Ольга Любимова регулярно проходила тестирование на коронавирус. Один из ее тестов оказался положительным, хотя болезнь протекала бессимптомно.

ИСТОЧНИК KP.RU