2020-05-14T15:23:08+03:00
Общество

Глава Минобрнауки Валерий Фальков переболел коронавирусом

Болезнь проходила в легкой форме
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фото: Александр Щербак/ТАССФото: Александр Щербак/ТАСС
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Глава Минобрнауки Валерий Фальков уже переболел коронавирусом. Об этом он сообщил на совещании у президента Владимира Путина 14 мая. Болезнь у главы ведомства протекала без серьезных симптомов, он прошел лечение, сдал повторно тест, который оказался отрицательным. После выздоровления Валерий Фальков смог вернуться к выполнению обязанностей. Он участвует в совещаниях, проводит консультации с работниками министерства.

- Заразившиеся коронавирусом члены кабмина восстанавливаются и практически приступают к работе,- сообщил Владимир Путин.

Ранее стало известно, что у министра культуры Ольги Любимовой отрицательный тест на коронавирус. Она вылечилась и вернулась к работе.

Премьер-министр Михаил Мишустин проходит лечение от новой инфекции в одной из московских больниц. Также госпитализирован пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он признался, что "вовремя поймал болезнь" и обратился к врачам до наступления возможных осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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