В МИД России обвинили США в недостойном поведении из-за Китая

14 Май 2020 2020-05-14T16:23:50+03:00

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В МИД России назвали недостойными попытки США "навязать всему миру" антикитайские настроения. Власти Белого дома продолжают публично заявлять о возможной ответственности Китая в распространении коронавиурса. Якобы инфекция могла быть создана искусственно, а в КНР замалчивали данные, чтобы "запастись" медикаментами и средствами защиты. При этом, ни Дональд Трамп, ни другие представители американской верхушки так и не предоставили никаких доказательств своих слов.

- Москва считает беспочвенными обвинения США в адрес Китая в распространении коронавируса. Попытки США навязать всему миру антикитайский дискурс на фоне пандемии недостойны, считают в МИД.

ИСТОЧНИК KP.RU