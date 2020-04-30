Разведка США; коронавирус не был создан искусственно

30 Апр 2020 2020-04-30T18:20:16+03:00

Разведка США сообщила о том. что коронавирус не был создан руками человека Фото: REUTERS

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Национальная разведка США сообщила о том, что коронавирус не был создан руками человека и генетически модифицирован.

- Разведсообщество продолжит подробно изучать поступающую информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка (заболевания) от контакта с зараженными животными, или же это было результатом инцидента в лаборатории в Ухане, - говорится в сообщении, которое приводит "Associated Press".

Ранее Дональд Трамп не раз высказывался о том, что Китай якобы утаивал информацию о коронавирусе. Президент США предполагал и то, что КНР намеренно допустили вспышку инфекции, и в таком случае они должны обязательно за это ответить.

Эту же точку зрения занял и госсекретарь США Майк Помпео. Он обвинил Китай в сокрытии данных о COVID-19 и в качестве аргументов привел информацию о китайских врачах, которых блокировали в интернете за распространение информации о вирусе. Кроме этого, Помпео выразил уверенность в том, что "Коммунистическая партия Китая понесет ответственность за то, что было сделано".

ИСТОЧНИК KP.RU