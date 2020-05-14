2020-05-14T19:08:06+03:00
Общество

Оксана Пушкина просит МВД проверить Башарова из-за избиения жен

Она считает, что "талант не повод оправдывать гнусные поступки"
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Марат Башаров с супругой Елизаветой, 2017 годМарат Башаров с супругой Елизаветой, 2017 годФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Заместитель председателя Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина встала на защиту бывших жен актера Марата Башарова. Она попросила главу МВД Владимира Колокольцева проверить, реагировали полицейские на публичные признания артиста в избиении женщин или нет.

Заявление она направила в ведомство, копию опубликовала в соцсетях. Депутат напомнила, что Башаров неоднократно публично признавался в том, что бил своих жен. В ток-шоу на телеканалах принимали участие и сами жертвы домашнего насилия, где в красках рассказывали, каково было жить с этим мужчиной под одной крышей.

- Актерский талант не может оправдывать гнусные поступки,- считает Оксана Пушкина - Молчать неправильно, когда насильник Башаров спокойно говорит о своих насильственных поступках.

Эти истории, по ее мнению, нужно не только осуждать, пусть даже в телеэфире и на всю страну, необходимо "давать правовую оценку" действиям актера.

Елизавета Башарова рассказывала, что муж душил ее на третьем месяце беременности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянин о числе москвичей с коронавирусом: "130 тысяч - это неправильная цифра"
Глава ВТО Роберту Азеведу уходит в отставку
Оксана Пушкина просит МВД проверить Башарова из-за избиения жен
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
Валерий Газзаев: «Уход Семина – доказательство непрофессионализма руководства «Локомотива»
Захарова ответила на критику проамериканских СМИ о дискриминации мигрантов
Стало известно, как будут выбирать москвичей для бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу
Ученые показали видео-эксперимент, как коронавирус передается в ресторане
Портал поиска работы: Количество вакансий после резкого падения медленно начинает расти
Минкульт впервые проведет Ночь музеев в TikTok
Глава Роспотребнадзора сообщила, что рост числа заболеваний коронавирусом остановлен
Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт
Российский тест на антитела к коронавирусу назвали одним из лучших в мире
Сергей Собянин рассказал, когда откроются парикмахерские и салоны красоты в Москве
За лесными пожарами и паводками будут следить с высоты птичьего полета
Сергей Собянин ответил, зачем носить маску и перчатки в Москве