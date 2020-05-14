Оксана Пушкина просит МВД проверить Башарова из-за избиения жен

14 Май 2020 2020-05-14T19:08:06+03:00

Она считает, что "талант не повод оправдывать гнусные поступки"

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Заместитель председателя Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина встала на защиту бывших жен актера Марата Башарова. Она попросила главу МВД Владимира Колокольцева проверить, реагировали полицейские на публичные признания артиста в избиении женщин или нет.

Заявление она направила в ведомство, копию опубликовала в соцсетях. Депутат напомнила, что Башаров неоднократно публично признавался в том, что бил своих жен. В ток-шоу на телеканалах принимали участие и сами жертвы домашнего насилия, где в красках рассказывали, каково было жить с этим мужчиной под одной крышей.

- Актерский талант не может оправдывать гнусные поступки,- считает Оксана Пушкина - Молчать неправильно, когда насильник Башаров спокойно говорит о своих насильственных поступках.

Эти истории, по ее мнению, нужно не только осуждать, пусть даже в телеэфире и на всю страну, необходимо "давать правовую оценку" действиям актера.

Елизавета Башарова рассказывала, что муж душил ее на третьем месяце беременности.

ИСТОЧНИК KP.RU