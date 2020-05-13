«Начал душить, когда я была на третьем месяце беременности»: первое интервью о домашнем насилии жены Марата Башарова

Елизавета Башарова после развода со звездой ни разу не комментировала многочисленные сообщения о домашнем насилии в их семье. Но недавно Башаров дал сразу несколько телеинтервью, прилично заработав и рассказав о женах – свою версию конфликтов. Поэтому впервые Лиза решила ответить – сегодня в 18.30 в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Лиза воспитывает сына – Марселю Башарову скоро четыре года. Его родители больше года не живут вместе. Башаров создает видимость семьи, чтобы не потерять работу, в надежде вернуть жену. Но экс-супруга Елизавета Башарова говорит, что пути назад нет: «Я не вернусь к нему. Очень долго приходила в себя. Я занималась с психологом, мне помогали друзья, родственники. Очень хочу, чтобы он закодировался, зашился. Тогда буду оставлять с ним легко сына…»

elizavetabasharova Бывшая жена Башарова Елизавета развелась с ним из-за побоев.

Марат – прекрасный отец, только когда трезвый. Лиза впервые рассказала о домашнем насилии в интервью Малахову. Женщина лишь недавно сменила замки в квартире, так как Марат стал приезжать к сыну, выпив алкоголь. Елизавета никогда не запрещала видеться отцу с сыном – только в трезвом виде. Лиза давала много раз шанс Марату исправиться – ее условие было: закодироваться от алкогольной зависимости. Но актер отказался, аргументировав тем, что дважды пробовал, но ничего не вышло. Женщина говорит, что трезвый он замечательный человек, но все меняется, когда он выпивает.

Впервые Марат поднял руку на Лизу, когда она была беременна. Женщина с дочкой Марата от первого брака Амели прилетели навестить артиста в туре. Елизавета делится эмоциями: «Я была на третьем месяце беременности. У Марата был гастрольный тур по Германии, он позвонил и сказал: «Приезжайте ко мне с Амели, погуляем». Мы приехали, один день гуляли, потом он отыграл спектакль. После каждого спектакля, особенно на гастролях – застолье. Все прокатчики встречают Марата, как последний раз, соревнуются кто хлебосольнее встретит. Мы с Амели пошли спать — у нее была комната отдельная. Около 5 утра приходит нетрезвый Марат. Ложится в кровать. Всегда до этого атаковал меня психологически: «Ты такая, ты сякая, ты забеременела – теперь я мучаюсь с тобой, ты некрасивая, вообще люблю другую…» Мне хотелось верить, что это пьяный бред. Потому что на утро он говорил, что никого роднее Амели, меня и будущего малыша нет… И вот тут начинается опять все это. Я прошу его помолчать. И беру с полки стакан воды и обливаю его. Это была моя роковая ошибка. Он начал душить. Мне удалось сбежать в другую комнату…» Лиза и Амели сразу улетели. Лиза уехала к маме.

После этого Марат вымолил прощение, говорил, что подобного никогда больше не повториться: «Он блистательный актер, поэтому мог найти слова, в которые хочешь верить… Потом просто начинал себя хорошо себя вести. Всю беременность не поднимал руку, давил только психологически».

Марат — фанат рыбалки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лиза говорит, что Марат был рядом с ней во время родов, вел себя примерно… Но потом случился на глазах ребенка эпизод домашнего насилия – Марат сломал Лизе палец. Она съехала с Марселем и три месяца жила в квартире брата. Потом вновь простила мужа. А вскоре Башаров сломал жене нос. Вновь на глазах Марселя – Лизе помогла сбежать от пьяного мужа мама. В Химкинском травмпункте женщине выдали заключение - двойной перелом носа, сотрясение мозга. «После этого ребенок делал так: «Папа маму бах…» Ребенок лежал с температурой, потом неделю начал все громить, оторвал ручку у холодильника. А Марат отдыхал во Франции… У меня было выжжено все внутри. Дети не должны в этом расти» - Лиза говорит, что тогда решила поставить финальную точку.

В тот момент Башаров испугался, что история наберет обороты, как после избиения его предыдущей жены Кати Архаровой. После избиения Архаровой актер потерял 50% работы – стало меньше предложений от режиссеров и продюсеров. Его почти перестали снимать. Лиза рассказывает, что Марат спросил ее: «Что мне сделать? Я сказала сделать дарственную на ребенка. Он сделал дарственную на квартиру на меня, так как сын несовершеннолетний…»

Последняя жена Башарова говорит: «Я боролась до последнего, чтобы у ребенка был отец. Марсель души в нем не чает. Он еще «агу» не говорил, а я уже учила - «папа»!

Елизавета Башарова предполагает, что причиной такого печального финала ее брака стала вседозволенность, которая случилась из-за ее постоянных прощений мужа. Сейчас женщина надеется, что артист найдет в себе силы бросить пить ради сына и дочери.

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