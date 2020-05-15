Захарова раскритиковала статью Bloomberg о коронавирусе в России

15 Май 2020 2020-05-15T00:16:07+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который обвинил РФ и Китай в дезинформации о пандемии и публикацию "Блумберг" о "неубитых русских".

- То, что дан старт дезинформационной кампании по отношению к России в контексте пандемии, это все уже поняли. Генсек НАТО Столтенберг четко задал ее направление: "Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь изменить существующий миропорядок, - написала она в посте на странице в Facebook.

- Не уверена, что с "миропорядком", в котором агентство "Блумберг" публикует статью с заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских", все в порядке, - добавила Захарова.

Ранее сайт kp.ru писал, что представитель МИД РФ Захарова ответила на заявления некоторых СМИ, которые опубликовали материалы о тяжелом положении и дискриминации трудовых мигрантов в Российской Федерации. Заявлялось, якобы из-за пандемии коронавируса этим людям перестали оказывать помощь в нашей стране. Захарова отметила, что основной приток негативной и сомнительной информации наблюдается в американских СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU