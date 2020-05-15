Зеленский продлил санкции против российских соцсетей

15 Май 2020 2020-05-15T00:59:02+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против российских социальных сетей и интернет-сервисов. Соответствующий указ главы государства опубликован в ночь на пятницу.

Под запретом на три года оказались сервисы "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники".

Напомним, ранее 15 мая 2017 года действующий в то время президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о расширении санкционного списка в отношении 1 228 физических и 468 юридических лиц.

Тогда в него попали не только депутаты Госдумы, журналисты, судьи , но и даже российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании Mail.ru, "Яндекс", "Яндекс.Украина".

Согласно документу, провайдеры должны были запретить пользователям предоставлять доступ к данным ресурсам.

Ранее сайт kp.ru писал, что Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции. Выборы в Донбассе возможны, но пройти могут исключительно после получения Украиной полного контроля над границей.

ИСТОЧНИК KP.RU