Зеленский ввел санкции против Эрмитажа и МГУ

Вот ей Богу, сначала в заголовке я написал фамилию Порошенко. Потому что очередной пакет санкций в отношении России как влитой ложится в канву политики Петра Алексеевича, которую так критиковал Владимир Александрович во время предвыборной кампании. А теперь – картина маслом: Порошенко поддерживает решение Зеленского продлить запрет на российские соцсети. Не знаю, кто из них кукушка, кто петух, но один явно решил переплюнуть другого.

Минувшей ночью президент Украины (в отсутствие других проблем, требующих решения) наложил санкции на российские музеи, вузы и научные учреждения. Среди них – Эрмитаж, Музей изобразительного искусства имени Пушкина, «Русское географическое общество», МГУ… Полный список можете прочитать в конце этой заметки. Уверен, Порошенко, пролистав его, только по коленям хлопнул: «А что, и так можно было?! Ай да Вовка, а я да…». Ну вы в курсе.

Если предыдущий глава многострадального украинского государства бил по экономическим, дипломатическим, родственным в конце концов связям, то нынешний решил оборвать культурные нити, связывающие незалежную с Россией. Среди санкционных мер - блокировка активов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов… Ни спортсменов, ни деятелей культуры, ни научное сообщество, по традиции, никто естественно не спросил.

Кстати, к разговору о принципиальности. Продлив вчера запрет на соцсети, Зеленский снял санкции с некоторых российских предпринимателей. Среди них - Сергей Токарев, один из основателей IT-компании компани Lucky Labs, которая разрабатывает программное обеспечение. Или Карен Григорян – его компании, поставляли материалы для украинских атомных станций. Или производитель российского программного обеспечения «Парус» - аналога российского же 1С, которую запретил Порошенко. Война – войной, а бизнес есть бизнес. Ничего личного.

Список учреждений, подвергнутых санкциям:

- Академия наук Республики Татарстан;

- Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество";

- Государственный Эрмитаж;

- Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина;

- Институт археологии Российской академии наук;

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова";

- Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого;

- Институт истории материальной культуры Российской академии наук;

- Институт востоковедения Российской академии наук;

- Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский" (Симферополь);

- Черноморский центр подводных исследований (Симферополь);

- Крымский региональный центр археологических исследований (Симферополь);

- Научно-производственный центр "Крымское археологическое общество" (Симферополь);

- Таврическое археологическое общество (Симферополь);

- Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (Симферополь);

- Институт археологии Крыма РАН;

- Автономная некоммерческая организация "Научно-просветительский Центр палеоэтнологических исследований";

- Научно-просветительский центр "Архэ" (Санкт-Петербург);

- Южный региональный центр археологических исследований (Краснодар);

- ООО "Терра" (занимается изучением памятников всех археологических периодов);

- Автономная некоммерческая организация "Подводное культурное наследие" (Севастополь);

- Благотворительный фонд (БФ) "Деметра" (помогает сохранять и популяризировать культурное и историко-археологическое наследие Керчи и Восточного Крыма);

- БФ "Наследие тысячелетий" (Симферополь).

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