Власти Москвы приобрели крупнейшего производителя масок в России

15 Май 2020 2020-05-15T01:52:50+03:00

Из-за коронавируса производство средств защиты увеличилось более чем в два раза - до миллиона штук в сутки

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Власти Москвы заявили о приобретении крупнейшего производителя масок в России ООО "Компания инновационных технологий" (КИТ). Компания производит примерно треть масок в нашей стране.

По словам заммэра столицы и одного из бывших топ-менеджеров предприятия Владимира Ефимова, покупка состоялась еще в марте 2020 года, когда стало понятно, что ситуация с коронавирусом будет непростая. Об этом он рассказал в беседе с "Ведомостями".

- Когда стало понятно, что столице потребуется большой объем медицинских масок, и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы решили приобрести производство. Его развернули на территории Технополиса "Москва", - рассказал Ефимов.

Отмечается, что из-за большой потребности в средствах индивидуальной защиты объемы производства масок выросли более чем в два раза - до миллиона штук в сутки.

Напомним, что в Москве по данным официального портала стопкоронавирус.рф, число заболевших превышает 130 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU