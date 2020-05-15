Экономист оценил идею ввести в России пособия на маски и перчатки

Национальный родительский комитет (НРК) озаботился вопросом покупки семьями масок и перчаток на период пандемии. Одни за другими регионы вводят масочный режим, во многих ношение средств индивидуальной защиты обязательно, в противном случае штраф. Но на эту защиту не у всех есть деньги. В связи с чем НРК обратился в правительство с просьбой ввести для этих целей специальное пособие, которое должно выплачиваться, пока не закончится эпидемия коронавируса.

Экономист Денис Ракша считает, что главный вопрос даже не в том, насколько это затратно. А в необходимости вводить именно специальное пособие. Выделение такой временной материальной помощи обойдется дороже, чем прямая закупка тех же масок и перчаток.

- Даже если рассматривать в таком ключе, как пособие, то это не федеральные полномочия, а дело регионов, - говорит Ракша. - Формально это может быть спущено на уровень субъектов. Если они возьмутся это делать, то скорее будут выдавать натурой, чем деньгами. Закупать маски и перчатки оптом на местном уровне, а потом раздавать по школам, детским садам, детским поликлиникам, будет быстрее, дешевле и технологичнее.

Экономист добавил, что принятие документов о пособии на федеральном уровне довольно сложная и, главное, длительная процедура. Если решат выдавать помощь деньгами, да еще и принимать на уровне правительства, то пособия выдадут ровно к тому моменту, когда эти маски уже будут не нужны.

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