Мишустин поручил создать на портале Госуслуг раздел, где медики будут сообщать о проблемах с допвыплатами

15 Май 2020 2020-05-15T12:09:25+03:00

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Ситуация с задержками любых выплат медицинским работникам не должна повториться вновь. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин и поручил создать на портале Госуслуг раздел, где медики смогут сообщать о проблемах с дополнительные выплатами за работу с пациентами с коронавирусом

«Хочу обратить внимание профильных министров и руководителей субъектов России - впредь ситуация с задержками любых подобных выплат повториться не должна», - заявил глава правительства в ходе видеоконференции по социально-экономической ситуации в стране.

Как писал сайт kp.ru, ранее кабмин выделил из резервного фонда более 4,8 миллиарда рублей на выплаты медицинским работникам. В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится о том, что выплаты от 25 до 80 тысяч рублей в месяц с апреля по июнь «медицинским работникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам» и другим, кто участвует в оказании помощи россиянам, заболевшим коронавирусом.

Напомним сбой в работе портала Госуслуги произошел после того, как президент России Владимир Путин в своём обращении к населению сообщил о новых выплатах для семей с детьми на фоне пандемии коронавируса. Сайт не выдержал нагрузки из-за количества обращений россиян за допвыплатами.

ИСТОЧНИК KP.RU