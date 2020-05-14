2020-05-14T11:25:17+03:00
Общество

СК возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма в ходе онлайн-шествия «Бессмертный полк»

В рамках проекта злоумышленники опубликовали фото Гиммлера и других нацистов
Ксения АНУФРИЕВА
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СК возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма в ходе онлайн-шествия «Бессмертный полк»СК возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма в ходе онлайн-шествия «Бессмертный полк»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В России возбудили уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк-онлайн" фото Гиммлера и других нацистов. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Во время проведения патриотической акции «Бессмертный полк – онлайн», направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с нацистской Германией, злоумышленники опубликовали фотографии нацистских преступников.

- Такие действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. Неизвестные лица разместили в открытом доступе фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. При этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев, - рассказали в СК.

Также неизвестные в начале мая разместили на сайте «Банк памяти» анкету с фотоизображением Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на нем запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

В настоящее время следователи ищут причастных к данным правонарушениям и проверяют другие попытки размещения недостоверного контента в рамках виртуальной акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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