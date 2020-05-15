15 Май 2020 2020-05-15T22:53:19+03:00

В четырех регионах такие проверки уже идут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если будут основания, будут возбуждать уголовные дела

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о невыплатах компенсаций врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом.

Медики согласно указу президента имеют право на прибавку к зарплате в связи с особыми условиями труда: размер выплаты достигает 80 тысяч рублей. Деньги получат врачи, младший и средний медперсонал, водители "скорых".

- Александр Бастрыкин потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований,- сказано в сообщении пресс-службы СК РФ.

В трех регионах: Кабардино-Балкарской Республике, Кемеровской, Орловской областям, - такие проверки уже идут на основании публикаций в СМИ. Еще в одном регионе, Новгородской области, врачи сами обратились к следователям с просьбой проверить действие руководства больниц.

Президент Владимир Путин дал поручение правительству внести изменения в закон, чтобы медики смогли получать не только указанную выплату, но и специальную надбавку за смены. Максимальный размер этой выплаты - 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU