2020-05-16T02:38:44+03:00
В мире

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом в России

Новые задачи поставлены перед Правительством и регионами
Юлия КЕКОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
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Президент Российской Федерации Владимир Путин дал новые поручения Правительству и региональным властям в связи с эпидемией в стране коронавируса.

Согласно приказу главы государства, кабмину предстоит рассмотреть варианты помощи регионам для поддержки россиян в условиях распространения covid-19, а также внести изменения в законы о допвыплатах социальной сферы, в частности увеличить размер пособий по уходу за первым ребенком.

Одним из важных моментов стало поручение мониторинга выплат медикам, которые работают с инфицированными коронавирусом больными. Губернаторам президент поручил обеспечить условия для возобновления работы базовых отраслей экономики с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

Также до 25 мая по поручению Путина должен быть решен вопрос о материальной помощи семьям. Речь идет о выплатах на детей в возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

Глава государства отметил, что стране необходимо наращивать объемы тестирования граждан на наличие covid-19. Ранее президент раскритиковал чиновников, которые "развели канитель" вокруг дополнительных выплат медицинскому персоналу за работу с коронавирусными больными. Он отметил, что надбавка должна выплачиваться полностью, а не за часы и минуты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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