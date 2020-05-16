Ученые рассказали, как собаки чуют коронавирус и рак

16 Май 2020 2020-05-16T04:57:21+03:00

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Британские ученые проверяют способность собак чуять заражены ли люди коронавирусной инфекцией.

Все мы пахнем по-разному, тем более для животных, обладающих невероятным нюхом. Исследователи решили провести некоторые опыты в надежде как можно скорее разработать быстрое, неинвазивное средство (то, что не связаны с каким-либо хирургическим вмешательством, уколами, например, рентген) для обнаружения covid-19, подобно тому, как собака может учуять необходимую вещь.

Сообщается, что правительство Британии уже выделило 500 тысяч фунтов стерлингов (более 44 миллионов рублей) на исследования, которые будут проводиться Лондонской школой гигиены и тропической медицины, а также Даремским университетом и британской благотворительной организацией Medical Detection Dogs, пишет Reuters.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как собаки определяют коронавирус и рак.

- Когда в организме человека начинаются какие-то патологические изменения, собака это очень хорошо чувствует. Есть даже многочисленные исследования, в которых собаки показывали потрясающий результат по выявлению онкологии, метаболических изменений, - рассказал молекулярный биолог, биохакер Станислав Полозов.

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ИСТОЧНИК KP.RU