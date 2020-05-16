Путин поручил сохранить самоизоляцию для пожилых россиян
Президент России Владимир Путин поручил Правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для пожилых россиян. В частности, это относится к гражданам старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Сообщается, что до 20 мая кабмин и губернаторы должны предоставить соответствующий доклад. К этой же дате должно быть обеспечено наращивание в регионах объемов тестирования населения на коронавирус.
Также российский лидер поручил еженедельно, начиная с 20 мая, предоставлять доклад о ситуации в домах-интернатах и домах престарелых. В свою очередь Правительству совместно с главами регионов необходимо наладить мониторинг деятельности таких стационарных организаций социального обслуживания.
Ранее сайт kp.ru писал, что до 25 мая по поручению Путина должен быть решен вопрос о материальной помощи семьям. Речь идет о выплатах на детей в возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU