Путин поручил сохранить самоизоляцию для пожилых россиян

16 Май 2020 2020-05-16T05:25:55+03:00

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Президент России Владимир Путин поручил Правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для пожилых россиян. В частности, это относится к гражданам старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Сообщается, что до 20 мая кабмин и губернаторы должны предоставить соответствующий доклад. К этой же дате должно быть обеспечено наращивание в регионах объемов тестирования населения на коронавирус.

Также российский лидер поручил еженедельно, начиная с 20 мая, предоставлять доклад о ситуации в домах-интернатах и домах престарелых. В свою очередь Правительству совместно с главами регионов необходимо наладить мониторинг деятельности таких стационарных организаций социального обслуживания.

Ранее сайт kp.ru писал, что до 25 мая по поручению Путина должен быть решен вопрос о материальной помощи семьям. Речь идет о выплатах на детей в возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU