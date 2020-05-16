Главврач калужской больницы уволен после выплат медикам в 27 рублей

16 Май 2020 2020-05-16T05:47:31+03:00

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Главный врач Центральной межрайонной больницы №3 в Козельске Калужской области уволен из-за некорректно выплаченных стимулирующих надбавок медикам, которые были задействованы в работе с заразившимися коронавирусом.

Известно, что накануне этого в местных СМИ появилась информация о размере выплат таким сотрудникам. Сумма доплаты составила всего 27 рублей. Отмечается, что эти работники целый месяц работали в выездных бригадах по забору мазков у COVID-положительных контактных пациентов.

Администрация больницы разъяснила сотрудникам объем выплат. Оказало, что согласно приказу, расчет осуществлялся по минутам, проведенным непосредственно при контактировании с инфицированным больным. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

По данным ведомства, в настоящее время конфликт и недопонимание вокруг выплат между медперсоналом в Козельске улажен. Руководство медицинского учреждения сменили.

ИСТОЧНИК KP.RU