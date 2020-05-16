2020-05-16T05:47:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Главврач калужской больницы уволен после выплат медикам в 27 рублей

Персонал больницы получал "поминутные" дополнительные денежные стимуляции
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Главврач калужской больницы уволился после выплат медикам в 27 рублейГлавврач калужской больницы уволился после выплат медикам в 27 рублейФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Главный врач Центральной межрайонной больницы №3 в Козельске Калужской области уволен из-за некорректно выплаченных стимулирующих надбавок медикам, которые были задействованы в работе с заразившимися коронавирусом.

Известно, что накануне этого в местных СМИ появилась информация о размере выплат таким сотрудникам. Сумма доплаты составила всего 27 рублей. Отмечается, что эти работники целый месяц работали в выездных бригадах по забору мазков у COVID-положительных контактных пациентов.

Администрация больницы разъяснила сотрудникам объем выплат. Оказало, что согласно приказу, расчет осуществлялся по минутам, проведенным непосредственно при контактировании с инфицированным больным. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

По данным ведомства, в настоящее время конфликт и недопонимание вокруг выплат между медперсоналом в Козельске улажен. Руководство медицинского учреждения сменили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщина родила двойняшек от разных отцов после измены
Названа особенность, из-за которой мужчины в арабских странах чаще болеют коронавирусом
Коронавирус в Московской области, последние новости на 16 мая 2020: В Подмосковье продолжают создавать новые инфекционные койкоместа
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 16 мая 2020 года составило 24 580 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 16 мая 2020 года увеличилось до 1 432 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 16 мая 2020: Эксперты объяснили скачок смертности в столице на 20%
Число заболевших коронавирусом в Москве на 16 мая 2020 года составило 135 464
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 16 мая 2020 года увеличилось до 24 562 человек
Главврач калужской больницы уволен после выплат медикам в 27 рублей
Путин поручил сохранить самоизоляцию для пожилых россиян
Ученые рассказали, как собаки чуют коронавирус и рак
В федерации фигурного катания ответили на вопрос о планах Алины Загитовой на будущий сезон
Небензя рассказал, какой толчок дала пандемия коронавируса СБ ООН
В федерации фигурного катания России сказали о проблемах с переходом Трусовой к Плющенко