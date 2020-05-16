2020-05-16T07:14:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Доктор Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России

По мнению врача, смертность от covid-19 в нашей стране остается минимальной
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Доктор Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в РоссииДоктор Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в РоссииФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Телеведущий, врач, известный многим как доктор Мясников, развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России. Ранее некоторые издания написали, что официальные показатели в нашей стране якобы занижены на 70%.

По его мнению, на Западе и в РФ по разному считается смертность, но само число летальных случаев все равно минимально.

- Смертность от коронавируса в нашей стране остается на низком уровне. Видимо, это по какой-то причине смущает весь остальной мир. Журналисты сразу нескольких западных изданий утверждают, что якобы в России число умерших с коронавирусом пациентов на 70 % больше официальных данных, - пояснил эксперт.

Также он отметил, что в качестве подтверждения СМИ приводят апрельские показатели смертности в Москве, которые выше аналогичного периода за прошлый год. Напомним, что власть эту информация власть тоже опровергла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Там не делают вскрытие»: Доктор Мясников рассказал, как считается смертность от коронавируса на Западе и в России

Врач объяснил, в чем проблемы статистики зарубежных стран (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В NASA выразили надежду на участие России в соглашении по Луне
Эксперт назвал первые симптомы коронавируса в тяжелой форме
Доктор Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России
Эксперт оценил риск заражения коронавирусом на улице
Последние новости на утро 16 мая 2020: Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Женщина родила двойняшек от разных отцов после измены
Названа особенность, из-за которой мужчины в арабских странах чаще болеют коронавирусом
Коронавирус в Московской области, последние новости на 16 мая 2020: В Подмосковье продолжают создавать новые инфекционные койкоместа
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 16 мая 2020 года составило 24 580 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 16 мая 2020 года увеличилось до 1 432 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 16 мая 2020: Эксперты объяснили скачок смертности в столице на 20%
Число заболевших коронавирусом в Москве на 16 мая 2020 года составило 135 464
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 16 мая 2020 года увеличилось до 24 562 человек
Главврач калужской больницы уволен после выплат медикам в 27 рублей
Путин поручил сохранить самоизоляцию для пожилых россиян
Ученые рассказали, как собаки чуют коронавирус и рак
В федерации фигурного катания ответили на вопрос о планах Алины Загитовой на будущий сезон
Небензя рассказал, какой толчок дала пандемия коронавируса СБ ООН
В федерации фигурного катания России сказали о проблемах с переходом Трусовой к Плющенко