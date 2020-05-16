Доктор Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России
Телеведущий, врач, известный многим как доктор Мясников, развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России. Ранее некоторые издания написали, что официальные показатели в нашей стране якобы занижены на 70%.
По его мнению, на Западе и в РФ по разному считается смертность, но само число летальных случаев все равно минимально.
- Смертность от коронавируса в нашей стране остается на низком уровне. Видимо, это по какой-то причине смущает весь остальной мир. Журналисты сразу нескольких западных изданий утверждают, что якобы в России число умерших с коронавирусом пациентов на 70 % больше официальных данных, - пояснил эксперт.
Также он отметил, что в качестве подтверждения СМИ приводят апрельские показатели смертности в Москве, которые выше аналогичного периода за прошлый год. Напомним, что власть эту информация власть тоже опровергла.
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ИСТОЧНИК KP.RU