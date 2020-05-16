2020-05-16T07:20:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт назвал первые симптомы коронавируса в тяжелой форме

У больного коронавирусной инфекцией могут синеть ногти и губы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эксперт назвал первые симптомы коронавируса в тяжелой формыЭксперт назвал первые симптомы коронавируса в тяжелой формыФото: Иван МАКЕЕВ
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Основными признаками тяжёлой форме коронавирусной инфекции являются высокая температура, жар, кашель и отдышка. Однако иногда появляются и другие симптомы. Об этом рассказали главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов и врач, телеведущая Елена Малышева.

«Первое - температура свыше 38,5 градуса Цельсия, второе - кашель, третье - одышка. Это большая частота дыханий - 20-30 движений в минуту», - сообщил Морозов в эфире программы «Здоровье».

Специалист уточнил, что этому может присоединиться снижение насыщения крови кислородом.

Кроме того, по словам Морозова, у заболевших косвенным симптомом COVID-19 в тяжёлой форме является цианоз, при котором происходит посинение кожи и слизистых оболочек - синеть могут губы и ногти.

Напомним, ранее Малышева назвала симптом для госпитализации с коронавирусом. По ее словам, с температурой и сухим кашлем человек может лечиться дома, но постоянная помощь медиков потребуется, если у больного появилась отдышка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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