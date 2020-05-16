Власти Москвы заявили об отсутствии случаев невыплат врачам, борющимся с коронавирусом

16 Май 2020 2020-05-16T13:19:40+03:00

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Первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в столице не было случаев невыплат доплаты медработника, борющимся с коронавирусом. По его словам, медики получат все обещанные выплаты в срок.

«Действительно, были вопиющие случаи в разных больницах по стране. Разговаривал с нашими коллегами по социальному блоку - по Москве таких случаев нет», - заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом заммэра отметил «оформительские задержки, которые происходили в течение недели». Тем не менее, по его словам, сейчас все деньги, которые были выделены, должны быть доведены до медработников.

Напомним, согласно указу президента, право на прибавку к зарплате в связи с особыми условиями труда имеют медработники, борющиеся с распространением коронавируса. Речь идет о врачах, младшем и среднем медперсонале, а также водителях «скорых». Размер выплаты достигает 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU