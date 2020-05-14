14 Май 2020 2020-05-14T14:41:50+03:00

Путин призвал не забывать о стратегических задачах во время пандемии Фото: REUTERS

В последнее время все усилия властей были направлены на борьбу с вирусом и поддержку граждан

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Несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, не стоит забывать о решении стратегических задач и реализации масштабных проектов в России. Об этом президент страны Владимир Путин заявил в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий в четверг, 14 мая.

- Сейчас ситуация постепенно меняется, это дает нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки, - сказал российский лидер.

Президент добавил, что в последнее время из-за сложившейся эпидемиологической и экономической ситуации все усилия правительства страны были направлены на противодействие эпидемии коронавируса и подготовку мер поддержки граждан и предприятий. Владимир Путин подчеркнул, что эта работа будет проводиться и в дальнейшем.

- В настоящее время на данном этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни крайне важно обеспечить динамичное и эффективное решение стратегических задач, масштабных проектов, нельзя снижать темп и бросать их даже на фоне пандемии, - заявил глава государства.

ИСТОЧНИК KP.RU