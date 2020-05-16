СК проверяет невыплаты компенсаций врачам за борьбу с коронавирусом
Следователи проведут проверки во многих регионах страны
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Специалисты российского Следственного комитета начала проверки по фактам невыплаты денежных компенсаций врачам, которые работаю с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами.
- Проверки пройдут в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов, - сообщили в правоохранительном ведомстве 16 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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