2020-05-16T16:00:30+03:00
Коронавирус Covid-19

СК проверяет невыплаты компенсаций врачам за борьбу с коронавирусом

Следователи проведут проверки во многих регионах страны
Ксения АНУФРИЕВА
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Специалисты российского Следственного комитета начала проверки по фактам невыплаты денежных компенсаций врачам, которые работаю с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами.

- Проверки пройдут в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов, - сообщили в правоохранительном ведомстве 16 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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