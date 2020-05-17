Bloomberg изменил название статьи о смертности от коронавируса после критики России
Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа. Теперь материал переименован в "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19".
Ранее сообщалось, что публикация носила название "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских", что вызвало возмущение не только среди россиян, но и у официального представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой.
На своей странице в Facebook дипломат отметила, что по отношению к России, очевидно, развернута компания по дезинформации. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России смертность от covid-19 в 7,5 раза меньше, чем в целом по миру.
Напомним, официальное число умерших от коронавируса доступно на сайте стопкоронавирус.рф. По данным на 16 мая, количество смертей возросло до 2 537 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU