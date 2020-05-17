2020-05-17T03:09:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Правительстве разъяснили порядок расчета доплат медикам за борьбу с коронавирусом

Специалисты учтут сам факт работы с зараженными
Юлия КЕКОВА
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В Правительстве разъяснили порядок расчета доплат медикам за борьбу с коронавирусомВ Правительстве разъяснили порядок расчета доплат медикам за борьбу с коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Правительство России утвердило новые правила по предоставлению компенсаций врачам. Теперь федеральные стимулирующие доплаты медицинским сотрудникам будут рассчитываться из факта работы с заболевшими коронавирусом, без учета привязки ко времени. Об этом сообщается на сайт кабмина.

- Федеральные стимулирующие доплаты медикам, которые каждый день рискуют своей собственной жизнью и здоровьем, помогая инфицированным covid-19, будут рассчитываться исходя из самого факта работы с такими пациентами, без какой-либо привязки ко времени, - уточняется в сообщении правительства России.

Уточняется, что такое изменение было внесено в связи с критикой президента Владимира Путина, которому стало известно о случаях невыплат доплаты или выплаты, но в крайне минимальном размере.

Ранее сайт kp.ru писал, что власти страны уже утвердили распределение денежных средств между регионами на общую сумму более 22,4 миллиардов рублей.

Глава Правительства Михаил Мишустин поручил губернаторам выплатить врачам компенсации за работу с коронавирусом и заболевшими пациентами до даты заработный платы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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