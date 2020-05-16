16 Май 2020 2020-05-16T17:15:41+03:00

Правительство объяснило, как будут рассчитывать доплаты врачам за борьбу с коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Правительство страны утвердило новые правила по предоставлению компенсаций врачам. Теперь федеральные стимулирующие доплаты медицинским работникам будут рассчитываться из факта работы с заболевшими коронавирусом, без привязки ко времени. Об этом рассказали в российском кабинете министров в субботу, 16 мая.

- Федеральные стимулирующие доплаты медикам, которые каждый день рискуют своей жизнью и здоровьем, помогая зараженным коронавирусом, будут рассчитываться исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Такие изменение кабмин утвердил исходя из поручений Владимира Путина, - уточняется в сообщении правительства России.

Власти также утвердили распределение между регионами межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 миллиардов рублей на выплаты врачам.

Кроме того, глава российского правительства Михаил Мишустин поручил губернаторам субъектов страны, чтобы компенсации медикам за работу с коронавирусом были выплачены до даты заработный платы.

Напомним, ранее власти Москвы заявили об отсутствии случаев невыплат врачам, борющимся с коронавирусом. Следственный комитет пообещал проверить данную информацию и привлечь к ответственности недобросовестных должностных лиц в случае уклонения от назначения выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU