2020-05-16T17:15:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Правительство объяснило, как будут рассчитывать доплаты врачам за борьбу с коронавирусом

Специалисты учтут сам факт работы с зараженными
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Правительство объяснило, как будут рассчитывать доплаты врачам за борьбу с коронавирусомПравительство объяснило, как будут рассчитывать доплаты врачам за борьбу с коронавирусомФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Правительство страны утвердило новые правила по предоставлению компенсаций врачам. Теперь федеральные стимулирующие доплаты медицинским работникам будут рассчитываться из факта работы с заболевшими коронавирусом, без привязки ко времени. Об этом рассказали в российском кабинете министров в субботу, 16 мая.

- Федеральные стимулирующие доплаты медикам, которые каждый день рискуют своей жизнью и здоровьем, помогая зараженным коронавирусом, будут рассчитываться исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Такие изменение кабмин утвердил исходя из поручений Владимира Путина, - уточняется в сообщении правительства России.

Власти также утвердили распределение между регионами межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 миллиардов рублей на выплаты врачам.

Кроме того, глава российского правительства Михаил Мишустин поручил губернаторам субъектов страны, чтобы компенсации медикам за работу с коронавирусом были выплачены до даты заработный платы.

Напомним, ранее власти Москвы заявили об отсутствии случаев невыплат врачам, борющимся с коронавирусом. Следственный комитет пообещал проверить данную информацию и привлечь к ответственности недобросовестных должностных лиц в случае уклонения от назначения выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прирост сбережений россиян упал почти на 14%
Правительство объяснило, как будут рассчитывать доплаты врачам за борьбу с коронавирусом
Эксперт: Повторное выявление коронавируса возможно при двух случаях
Минтранс ожидает восстановления пассажиропотока на ЖД к осени
СК проверяет невыплаты компенсаций врачам за борьбу с коронавирусом
Разместивший фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" раскаялся в содеянном
Глава Минтраса: "Если соблюдать социальную дистанцию в самолетах, билет будет стоить 70 тысяч рублей"
Умер Роман Абжелилов, врач баскетбольного клуба ЦСКА
Модель вышла замуж за парня, которого мама звала принцем, но оказалось, что это не лесть, а реальный титул
Полиция съезжается к Лувру: в Париже должна пройти первая после карантина акция «желтых жилетов»
Эксперт рассказал, когда в России могут начать производство вакцины от коронавируса
«Замолчите насчёт Лёши!»: Тарасова вступилась за Ягудина, которого обвинили в пьяных дебошах
В СКР навали причастных к реабилитации нацизма в ходе шествия «Бессмертного полка»