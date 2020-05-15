«Развели какую-то канитель бюрократическую!»: Путин отчитал губернаторов за невыплаты медикам

Одним из самых эффективных видов «помощи из центра» во время эпидемии коронавируса стало возведение многофункциональных медицинских центров военными строителями. В рекордные строки - практически везде около двух месяцев по всей стране были построены клиники для борьбы с пандемией.

- Сегодня мы открываем восемь новых центров, а всего за два месяца, как и планировалось, по линии военного ведомства построено, укомплектовано всем необходимым 16 центров, причем по всей стране от Калининграда до Камчатки, - сказал Владимир Путин. - Честно говоря, даже не верилось первоначально, но тем не менее это произошло. Они были возведены в беспрецедентно короткие сроки с хорошим качеством, на совесть.

Президент поблагодарил военнослужащих министерства обороны и гражданских строителей, принимавших участие в этом - без преувеличения! - подвиге.

- Все построенные объекты оснащены современным оборудованием и системами жизнеобеспечения, в них создан запас необходимых лекарств, - перечислял Путин. - И это даёт возможность помогать пациентам с любыми, даже самыми тяжёлыми формами заболевания.

Глава государства один за другим принимал доклады с мест, где вводились в строй построенные госпитали. Причем сначала докладывал о ситуации глава региона, а потом начальник клиники. От губернатора президент требовал еще и отчет о том, как идут выплаты медикам, работающим с коронавирусом. И первый же доклад в исполнении главы Севастополя Михаила Развожаева его не удовлетворил.

- Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты, - возмутился Путин. - Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, для экипажей скорой помощи. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время, там пять, десять минут или два часа, а за факт работы! Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать что ли? Надеюсь, что за сегодняшний день, если где-то ещё не сделано, будет всё сделано окончательно просто. В понедельник-вторник к этому ещё вернусь.

Доклад врио начальника госпиталя из Калининграда Путину настолько понравился, что он уточнил, сколько военный медик занимает свою должность.

- Семь суток, - ответил полковник.

- А начальник госпиталя где? - спросил Путин.

- Должность вакантна.

- Сергей Кужугетович, пора назначать, - обратился к участвовавшему в совещании министру оборону президент.

- Я вас услышал, - отреагировал Шойгу и в конце совещания доложил. - Начальник госпиталя в Калининграде утвержден.

Выслушав доклады всех губернаторов, глава государства похвалил министерство обороны за работу и поручил правительству изучить опыт, чтобы упростить работу строительной области «в мирное время».

- Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали, всякие СНИПы, "хрипы" и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса - их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок! - заявил Путин. - Я прошу правительство вернуться к этому как следует, рассмотреть все эти вопросы по-серьезному и в ближайшее время доложить свои предложения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779331" frameborder="0"></iframe> Путин отчитал губернаторов за невыплаты медикам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мишустин: Нужно контролировать, чтобы надбавки доходили до каждого медработника

Врачи жалуются, что лишь частично получили обещанные президентом доплаты в 25-80 тысяч рублей за борьбу с COVID-19 (подробности)