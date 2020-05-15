2020-05-15T15:47:05+03:00
Политика

«Развели какую-то канитель бюрократическую!»: Путин отчитал губернаторов за невыплаты медикам

Президент ввел в строй восемь госпиталей министерства обороны
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments8
Президент Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по открытию в субъектах РФ медицинских центров. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по открытию в субъектах РФ медицинских центров. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

Одним из самых эффективных видов «помощи из центра» во время эпидемии коронавируса стало возведение многофункциональных медицинских центров военными строителями. В рекордные строки - практически везде около двух месяцев по всей стране были построены клиники для борьбы с пандемией.

- Сегодня мы открываем восемь новых центров, а всего за два месяца, как и планировалось, по линии военного ведомства построено, укомплектовано всем необходимым 16 центров, причем по всей стране от Калининграда до Камчатки, - сказал Владимир Путин. - Честно говоря, даже не верилось первоначально, но тем не менее это произошло. Они были возведены в беспрецедентно короткие сроки с хорошим качеством, на совесть.

Президент поблагодарил военнослужащих министерства обороны и гражданских строителей, принимавших участие в этом - без преувеличения! - подвиге.

- Все построенные объекты оснащены современным оборудованием и системами жизнеобеспечения, в них создан запас необходимых лекарств, - перечислял Путин. - И это даёт возможность помогать пациентам с любыми, даже самыми тяжёлыми формами заболевания.

Глава государства один за другим принимал доклады с мест, где вводились в строй построенные госпитали. Причем сначала докладывал о ситуации глава региона, а потом начальник клиники. От губернатора президент требовал еще и отчет о том, как идут выплаты медикам, работающим с коронавирусом. И первый же доклад в исполнении главы Севастополя Михаила Развожаева его не удовлетворил.

- Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты, - возмутился Путин. - Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, для экипажей скорой помощи. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время, там пять, десять минут или два часа, а за факт работы! Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать что ли? Надеюсь, что за сегодняшний день, если где-то ещё не сделано, будет всё сделано окончательно просто. В понедельник-вторник к этому ещё вернусь.

Доклад врио начальника госпиталя из Калининграда Путину настолько понравился, что он уточнил, сколько военный медик занимает свою должность.

- Семь суток, - ответил полковник.

- А начальник госпиталя где? - спросил Путин.

- Должность вакантна.

- Сергей Кужугетович, пора назначать, - обратился к участвовавшему в совещании министру оборону президент.

- Я вас услышал, - отреагировал Шойгу и в конце совещания доложил. - Начальник госпиталя в Калининграде утвержден.

Выслушав доклады всех губернаторов, глава государства похвалил министерство обороны за работу и поручил правительству изучить опыт, чтобы упростить работу строительной области «в мирное время».

- Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали, всякие СНИПы, "хрипы" и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса - их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок! - заявил Путин. - Я прошу правительство вернуться к этому как следует, рассмотреть все эти вопросы по-серьезному и в ближайшее время доложить свои предложения.

Путин отчитал губернаторов за невыплаты медикам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мишустин: Нужно контролировать, чтобы надбавки доходили до каждого медработника

Врачи жалуются, что лишь частично получили обещанные президентом доплаты в 25-80 тысяч рублей за борьбу с COVID-19 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Пензе начали производство дезинфицирующих туннелей
Австрийская принцесса Мария Голицина умерла в 31 год
В ФМБА рассказали, когда лечение коронавируса плазмой может быть опасным
Путин призвал не ссылаться на негативный опыт других стран по борьбе с коронавирусом
Скворцова: в России уменьшается число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Путин: Эпидемию коронавируса мы рано или поздно поборем
Курс евро на 16-18 мая: официальные данные ЦБ РФ
Спрос на маски взлетел в 1,9 раза после объявления в Москве масочного режима
Попова: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется
С 21 июня 2020 года возобновляется Чемпионат России по футболу: РФС определило стартовые матчи
Роскачество предупредило о кишечной палочке в пельменях
В Роспотребнадзоре объяснили, что может означать отрицательный результат теста на антитела к коронавирусу
Автор идеи о пособиях на маски и перчатки объяснила, как они будут работать
Американский профессор объяснил смертность пациентов с COVID-19 в США
Путин призвал перечислить врачам все обещанные допвыплаты
Шойгу: в армии уже неделю ежесуточно от коронавируса выздоравливает больше, чем заболевает
В России подготовлено более 148 тысяч коек для больных с коронавирусом
Эксперт прокомментировал решение немецкого регулятора по «Северному потоку -2»
В Италии с 3 июня будет разрешено свободное передвижение внутри страны
Семилетний мальчик сам списался с шейхом ОАЭ, чтобы вернуть маму
Во Франции умер первый ребенок в синдромом, вызванным коронавирусом
Финал Кубка России по футболу пройдёт 25 июля
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Что будут делать россияне после изоляции: опубликовано исследование
Лавров назвал «детским» объяснение властей Чехии о сносе памятника Коневу
Политики объяснили, почему США обвиняют Россию и Китай в искажении данных по COVID-19
Ученый рассказал, можно ли создать вакцину от рака
Лавров ответил, возможен ли запрет выезда за границу для россиян
В ВОЗ рассказали, какие страны затронет вторая волна коронавируса