2020-05-15T13:30:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин: Нужно контролировать, чтобы надбавки доходили до каждого медработника

Врачи жалуются, что лишь частично получили обещанные президентом доплаты в 25-80 тысяч рублей за борьбу с COVID-19
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Необходимо контролировать каждый конкретный случай выплаты денег.Необходимо контролировать каждый конкретный случай выплаты денег.Фото: www.youtube.com
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Деньги на дополнительные выплаты медикам были вовремя перечислены регионам. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам в пятницу.

- Сегодня истекает срок президентского поручения о дополнительных выплатах врачам, которые работают с максимальной нагрузкой. Все средства были оперативно доведены до регионов, однако не везде эти деньги дошли до людей без задержек, - заявил Мишустин.

- Регионы в основном справились с поставленной задачей и выплаты медикам за март и апрель осуществлены. Камчатский край, Иркутская и Орловская области уже приступили к начислению и выплатам за май месяц, - рапортовал глава Федерального казначейства Роман Артюхин.

По его словам, проблемы с начислением выплат медикам остаются в Дагестане, Пермском крае и Псковская область.

- Сегодня коллеги обещают все выплаты сделать, - заключил Артюхин.

При этом сами медики чуть ли не в каждом регионе жалуются: полностью обещанные президентом выплаты за апрель (в размере 25-80 тысяч рублей) они не получили. Врачи смотрят зарплатные распечатки и не понимают, как производились расчеты. Некоторые из них даже потеряли в зарплате из-за того, что больницы были перепрофилированы.

Например, в ряде больниц хирурги и кардиологи, несмотря на то, что продолжают оперировать, стали получать зарплаты по ставкам врачей инфекционистов, а они ниже. Возникла путаница и с тем, сколько времени тот или иной врач проработал с "ковидным" пациентом. Как оказалось, от этого тоже зависит размер надбавки. В итоге врачи после обращения президента ожидали одни деньги, а получили совсем другие.

- Суммы дополнительных выплат будут зависеть как от квалификации сотрудника, так и от того, работает ли он непосредственно с зараженными пациентами, - пояснил Мишустин.

- Продолжается доначисление выплат с учетом последних разъяснений Минздрава. В начале в ряде регионов начислялись выплаты исходя из почасовой оплаты, сейчас - посменной оплаты, - добавил Артюхин.

Для разрешения конфликтных ситуаций премьер поручил создать на сайте госуслуг отдельный раздел для обращений медиков.

- Чтобы они могли напрямую рассказать о возникающих проблемах и получить помощь в их решении, - сказал Мишустин.

Кроме того, он поручил проработать вопрос о приеме таких обращений и через единую горячую линию, посвященную борьбе с коронавирусом, - по номеру 8-800-2000-112.

- Необходимо контролировать каждый конкретный случай. И главное, чтобы средства дошли в положенном объеме до каждого человека, который работает с больными, зараженными коронавирусом, и людьми из группы риска, - заявил Мишустин.

Обращаясь к профильным ведомствам, премьер также заявил, что «впредь ситуация с задержками любых подобных выплат повториться не должна».

Мишустин о невыплатах врачам, работающим с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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