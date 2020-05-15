Мишустин: Нужно контролировать, чтобы надбавки доходили до каждого медработника
Деньги на дополнительные выплаты медикам были вовремя перечислены регионам. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам в пятницу.
- Сегодня истекает срок президентского поручения о дополнительных выплатах врачам, которые работают с максимальной нагрузкой. Все средства были оперативно доведены до регионов, однако не везде эти деньги дошли до людей без задержек, - заявил Мишустин.
- Регионы в основном справились с поставленной задачей и выплаты медикам за март и апрель осуществлены. Камчатский край, Иркутская и Орловская области уже приступили к начислению и выплатам за май месяц, - рапортовал глава Федерального казначейства Роман Артюхин.
По его словам, проблемы с начислением выплат медикам остаются в Дагестане, Пермском крае и Псковская область.
- Сегодня коллеги обещают все выплаты сделать, - заключил Артюхин.
При этом сами медики чуть ли не в каждом регионе жалуются: полностью обещанные президентом выплаты за апрель (в размере 25-80 тысяч рублей) они не получили. Врачи смотрят зарплатные распечатки и не понимают, как производились расчеты. Некоторые из них даже потеряли в зарплате из-за того, что больницы были перепрофилированы.
Например, в ряде больниц хирурги и кардиологи, несмотря на то, что продолжают оперировать, стали получать зарплаты по ставкам врачей инфекционистов, а они ниже. Возникла путаница и с тем, сколько времени тот или иной врач проработал с "ковидным" пациентом. Как оказалось, от этого тоже зависит размер надбавки. В итоге врачи после обращения президента ожидали одни деньги, а получили совсем другие.
- Суммы дополнительных выплат будут зависеть как от квалификации сотрудника, так и от того, работает ли он непосредственно с зараженными пациентами, - пояснил Мишустин.
- Продолжается доначисление выплат с учетом последних разъяснений Минздрава. В начале в ряде регионов начислялись выплаты исходя из почасовой оплаты, сейчас - посменной оплаты, - добавил Артюхин.
Для разрешения конфликтных ситуаций премьер поручил создать на сайте госуслуг отдельный раздел для обращений медиков.
- Чтобы они могли напрямую рассказать о возникающих проблемах и получить помощь в их решении, - сказал Мишустин.
Кроме того, он поручил проработать вопрос о приеме таких обращений и через единую горячую линию, посвященную борьбе с коронавирусом, - по номеру 8-800-2000-112.
- Необходимо контролировать каждый конкретный случай. И главное, чтобы средства дошли в положенном объеме до каждого человека, который работает с больными, зараженными коронавирусом, и людьми из группы риска, - заявил Мишустин.
Обращаясь к профильным ведомствам, премьер также заявил, что «впредь ситуация с задержками любых подобных выплат повториться не должна».
Мишустин о невыплатах врачам, работающим с коронавирусом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Важное из обращения Путина: нерабочие дни с 12 мая отменены, пособия на детей - 10 тысяч рублей и личная проверка зарплаты врачей
Президент объявил новые меры поддержки бизнеса и населения (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»