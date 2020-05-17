2020-05-17T07:32:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В ВОЗ рассказали, как будет оцениваться смертность от коронавируса

Подводить итоги будет можно только после масштабного исследования летальность
Ася КУЗНЕЦОВА
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Для оценки смертности от коронавируса в мире нужны данные в «глобальном масштабе»Для оценки смертности от коронавируса в мире нужны данные в «глобальном масштабе»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специалисты смогут окончательно оценить смертность от коронавируса только после проведения многих исследований летальности в глобальном масштабе, сообщили представители Всемирной организации здравоохранения в России.

- В целом, оценка показателей смертности является сложной задачей для многих заболеваний. Например, ВОЗ использует моделирование для глобальных отчетов по оценке количества дополнительных случаев смертей, которые могут быть отнесены к гриппу. Это связано с тем, что не каждый, кто умирает от гриппа, был протестирован на наличие вируса, - ответили РБК в ВОЗ.

Напомним, 13 мая агентство Bloomberg опубликовало статью о занижении статистики смертности от коронавируса в России. Публикация носила название "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских", что вызвало возмущение не только среди россиян, но и у официального представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой. Специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что фактов сознательного занижения смертности из-за коронавируса в стране не наблюдается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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