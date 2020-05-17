Иностранным спортсменам и тренерам позволили вернуться в Россию

17 Май 2020 2020-05-17T10:24:29+03:00

Правительство сняло ограничение на их возвращение

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Россия сняла ограничение на возвращение в страну иностранных спортсменов и тренеров.

После возвращения за их состоянием будут наблюдать врачи. Все вернувшиеся будут обязаны пройти 14-дневный карантин.

В правительстве отмечают, что разрешение вернуться в Россию распространяется на иностранных спортсменов с трудовым договором с российской организацией.

ИСТОЧНИК KP.RU