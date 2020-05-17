2020-05-17T11:36:14+03:00
Общество

Фальков: 77% вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамены

Глава Минобрнауки рассказал о государственной итоговой аттестации в эфире Радио "Комсомольская правда"
Ася КУЗНЕЦОВА
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77% вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамен для итоговой аттестации77% вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамен для итоговой аттестацииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Государственная итоговая аттестация в виде защиты дипломных работы и госэкзаменов сохранится в этом году в 77% вузов, сообщил глава Министерства образования и науки Валерий Фальков в эфире Радио "Комсомольская правда".

23% вузов при этом сохранили только защиту дипломов - министр отметил, что такое право у них есть по закону.

Он добавил, что пока что основной сценарий такой - вся итоговая аттестация пройдет в вузах в дистанционном формате.

- Да, именно так мы сейчас готовимся. На это сейчас нацелены все вузы. Но если вскоре ситуация в отдельных субъектах стабилизируется и будет соответственное решение властей и Роспотребнадзора - вузы с радостью вернутся в аудитории. Но мы пока готовы идти по - не скажу пессимистичному - но реалистичному сценарию, - заметил министр.

Он добавил, что есть экзамены по некоторым специальностям, которые невозможно сдать удаленно - например, в медицинских вузах. Все вузы приняли решение сдвинуть такие аттестации, на осень, например.

Министр Фальков об учебе на удаленке.Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в прямом эфире программы Родительский вопрос на Радио КП обсудит выпускные экзамены, поступление в вузы и стоимость обучения в 2020 году

ИСТОЧНИК KP.RU

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