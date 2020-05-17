Стоимость обучения в вузах в следующем году будет на уровне 2019 года

Про экзамены

- Валерий Николаевич, как будут организованы в этом году экзамены студентов? Может их отменят, кроме выпускных, как это сделали в школе?

- Экзамены не отменят, но они пройдут с рядом особенностей. Обычно государственная итоговая аттестация состоит из защиты дипломной работы и государственного экзамена. Однако из-за коронавируса 23% вузов воспользовались правом отказаться от госэкзаменов по некоторым специальностям и проводят только защиту дипломов.

- Нужно ли понимать, что все выпускные экзамены будут проходить в дистанционном формате?

- Мы готовы к такому сценарию и, если будет необходимость, организуем все дистанционно, в том числе с применением технологии идентификации личности - прокторинга.

Большинство университетов к такой сдаче готовы. Часть наших университетов сотрудничают с крупными телекоммуникационными корпорациями. Для тех вузов, где могут возникать сложности, 16 ведущих университетов России представят технологические решения, которыми можно будет воспользоваться.

Однако, если ситуация в отдельных субъектах изменится в лучшую сторону, и будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и решения региональных органов власти, то студенты и преподаватели с удовольствием вернутся в аудитории.

- То есть студентам к выпускным экзаменам готовиться надо – халява “не прокатит”?

- “Не прокатит”, как вы говорите. Но мы понимаем, что далеко не все можно сдать дистанционно. Есть специфика обучения в медицинских, инженерных, творческих вузах. Скажем, для проведения лабораторных работ необходим доступ к оборудованию. В такой ситуации для переводных курсов все университеты приняли решение сдвинуть зачеты и экзамены на другое время. Программу студенты все равно должны освоить. Ничего страшного, если одну из дисциплин студенты пройдут не на втором, а на третьем курсе.

Про дополнительные бюджетные места

- Валерий Николаевич, несколько месяцев назад было поручение президента страны о существенном увеличении бюджетных мест в региональных вузах. Но экономическая ситуация у нас непростая, и наверное, организовать это в этом году будет сложно.

- Бюджетные места в вузы на этот год были выделены еще в мае прошлого года. Так устроена система распределения контрольных цифр приема. Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы в тех регионах и вузах, где это необходимо, в этом году выделить дополнительные бюджетные места.

А со следующего, 2021/22-го, учебного года начнется существенное ежегодное увеличение бюджетных мест. Оно будет происходить до 2024-го года. На это уже заложены бюджетные средства, определено количество мест.

Студентам к выпускным экзаменам готовиться надо – халява “не прокатит"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Про студентов, которые платят за свое обучение

- Какова судьба платных студентов? Понятно, что не у всех семей может быть возможность платить. Вы просили вузы не индексировать цены прошлого года...

- Да, при кажущейся простоте, это сложное решение, так как от этого зависят и бюджеты вузов, и зарплаты преподавателей, и, как следствие, качество образования. При этом министерство хорошо понимает сложившуюся ситуацию, в которой оказались многие российские семьи. Особенно те семьи, где дети заканчивают школы и планируют поступать в высшие учебные заведения в этом году.

- То есть могут быть какие-то дополнительные меры поддержки платных студентов? Например, образовательные кредиты с минимальными процентами.

- Стоимость обучения напрямую связана с его качеством. Абсолютное большинство университетов согласились с тем, что стоимость обучения будет сохранена на уровне 2019 года. При этом у вузов, конечно, остается возможность корректировать ее.

Вузы уже сейчас получают от студентов огромное количество обращений с просьбой о рассрочке оплаты. Мы рекомендуем вузам по возможности предоставлять максимальные рассрочки.

- На недавнем президиуме Союза ректоров страны вы говорили о том, что у вузов появится возможность самим устанавливать стоимость платного обучения. При этом вы сказали, что те, кто решит демпинговать, будут подвергнуты остракизму. Понятно, что в этом заявлении только доля шутки…

- В этот непростой период мы видим, что вузы сами регулируют ситуацию, договариваясь друг с другом. Вузовское сообщество сплотилось. И я считаю, что решению вузов можно и нужно доверять.

Что касается платы за обучение, то существует нормативная стоимость обучения на бюджетных местах. Мы даем возможность вузам установить стоимость обучения на платных отделениях на уровне стоимости обучения на бюджетных местах в 2019 году. Поэтому демпинговать не получится.

- То есть в любом случае платное обучение не может стоить меньше, чем стоит обучение на бюджете по этой же специальности. Как вы определите, демпингуют вузы или нет?

- Критерий будет установлен в приказе, который мы уже подготовили. Да, мы даем вузам определенную свободу, но, конечно, не абсолютную. Будет определен минимальный размер оплаты и принцип, которым должны руководствоваться вузы при ее установлении.

- То есть планка все равно будет задана министерством?

- Да, университет не сможет произвольно установить стоимость. Не будет такого, что в одном вузе, скажем, обучение экономике будет стоить 20 тысяч, а в другом - 120 тысяч.

Про трудоустройство студентов

- Валерий Николаевич, вы рекомендовали вузам развернуть программы трудоустройства студентов на нынешний период и на лето. Как это сделать, если у вузов у самих с деньгами не очень хорошо сейчас? А студенческие отряды, как я понимаю, в этом году вряд ли будут формироваться.

- На сегодня 149 вузов, подведомственных Минобрнауки России, уже участвуют в этой программе, трудоустроено больше 15 тысяч студентов. Мы понимаем, что часть студентов потеряли хоть и небольшой, но источник дохода. Появилось такое понятие, как студенческая безработица.

Сначала три вуза отрабатывали систему в качестве пилота. Эксперимент получил положительные отзывы студентов. За 2,5 месяца включились и другие вузы.

Речь идет о частичной занятости. Это работа цифровыми ассистентами, консультантами-психологами. Почему студенты старших курсов по направлению психологии не могут ими работать? Могут! Это, занятия иностранным языком, помощь в подготовке школьников к экзаменам. На лето это будет работа в приемных комиссиях.

Мы также не забываем о студенческих отрядах и планируем трудоустройство большого количества студентов в летний трудовой семестр 2020 года. Конечно, все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией.

Бюджетные места в вузы на этот год были выделены еще в мае прошлого года.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Про выпускные вечера

- На прошлой неделе вы говорили о планах провести всероссийский выпускной для всех студентов дистанционно. Как это вы видите?

- Да, министерство выступило с такой инициативой. Совместно с Российским союзом ректоров и общественной организацией «Россия – страна возможностей» планируем в первой декаде июля впервые провести всероссийский выпускной. В основной своей части он будет онлайн. Но если ситуация окажется более благоприятной, то в отдельных субъектах будет смешанный формат.

Почему важно провести такой выпускной? Мы с вами в последние месяцы живем в очень непростых условиях. Студентам, как и преподавателям и всем другим, кто работает дистанционно, не хватает личного общения. Ребята выпускных курсов давно уже друг друга не видели. Конечно, они хотели бы, чтобы окончание вуза не прошло незамеченным. Это серьезная веха в жизни, которая всегда отмечается и запоминается по-особому.

Мы не хотим лишать студентов этих воспоминаний. Сценарий выпускного прорабатывается. Думаю, что в ближайшие две-три недели мы представим его общественности. Это будет большая творческая работа: важно организовать выпускной так, чтобы он запомнился.

СКАЗАНО!

«По сути преподаватели работают со студентами индивидуально»

- Хочу поблагодарить преподавателей университетов. В этот сложный период они, по сути, перешли на индивидуальную работу со студентами и переработали для онлайна тот материал, который был предназначен для преподавания в аудиториях, чтобы обеспечить должное качество образования. Вузы сделали максимально возможное в этой ситуации!

Министр Фальков об учебе на удаленке.Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в прямом эфире программы Родительский вопрос на Радио КП обсудит выпускные экзамены, поступление в вузы и стоимость обучения в 2020 году

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