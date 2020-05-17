Министр образования рассказал о том, как пройдёт всероссийский выпускной
Всероссийский выпускной могут впервые провести в первой декаде июля, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире Радио "Комсомольская правда".
Министр уточнил, что пока ведомство рассчитывает на проведение мероприятия онлайн для большинства российских регионов.
- Но в некоторых субъектах в зависимости от эпидемиологической обстановки может пройти и, что называется, офлайн, - добавил Валерий Фальков.
Министр также рассказал, что план проведения выпускных ведомство предоставит в течение двух или трёх недель.
- Время сложное и важно показать студенческую солидарность. Поверьте, студенты указывают на то, что в основном им не хватает общения. Сценарий сейчас прорабатывается. Думаю, в ближайшие две-три недели представим его общественности. Сейчас идёт большая творческая работа, - рассказал Фальков на Радио "Комсомольская правда".
ИСТОЧНИК KP.RU