Министр образования рассказал о том, как пройдёт всероссийский выпускной

17 Май 2020 2020-05-17T11:53:34+03:00

Валерйи Фальков рассказал, как пройдёт Всероссийский выпускной в большинстве регионов. Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Валерий Фальков сообщил на радио "КП", что в некоторых регионах праздник может пройти с присутствием студентов

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Всероссийский выпускной могут впервые провести в первой декаде июля, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире Радио "Комсомольская правда".

Министр уточнил, что пока ведомство рассчитывает на проведение мероприятия онлайн для большинства российских регионов.

- Но в некоторых субъектах в зависимости от эпидемиологической обстановки может пройти и, что называется, офлайн, - добавил Валерий Фальков.

Министр также рассказал, что план проведения выпускных ведомство предоставит в течение двух или трёх недель.

- Время сложное и важно показать студенческую солидарность. Поверьте, студенты указывают на то, что в основном им не хватает общения. Сценарий сейчас прорабатывается. Думаю, в ближайшие две-три недели представим его общественности. Сейчас идёт большая творческая работа, - рассказал Фальков на Радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU