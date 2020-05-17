2020-05-17T11:53:34+03:00
Общество

Министр образования рассказал о том, как пройдёт всероссийский выпускной

Валерий Фальков сообщил на радио "КП", что в некоторых регионах праздник может пройти с присутствием студентов
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Валерйи Фальков рассказал, как пройдёт Всероссийский выпускной в большинстве регионов. Фото: Екатерина Штукина / ТАССВалерйи Фальков рассказал, как пройдёт Всероссийский выпускной в большинстве регионов. Фото: Екатерина Штукина / ТАСС
Изменить размер текста:

Всероссийский выпускной могут впервые провести в первой декаде июля, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире Радио "Комсомольская правда".

Министр уточнил, что пока ведомство рассчитывает на проведение мероприятия онлайн для большинства российских регионов.

- Но в некоторых субъектах в зависимости от эпидемиологической обстановки может пройти и, что называется, офлайн, - добавил Валерий Фальков.

Министр также рассказал, что план проведения выпускных ведомство предоставит в течение двух или трёх недель.

- Время сложное и важно показать студенческую солидарность. Поверьте, студенты указывают на то, что в основном им не хватает общения. Сценарий сейчас прорабатывается. Думаю, в ближайшие две-три недели представим его общественности. Сейчас идёт большая творческая работа, - рассказал Фальков на Радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр образования рассказал о том, как пройдёт всероссийский выпускной
Глава Минобрнауки рассказал, как вузы помогают студентам с работой
Фальков рассказал о стоимости обучения в вузах на следующий год
Глава Минобрнауки рассказал, будет ли увеличено число бюджетных местах в вузах
Фальков: 77% вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамены
В Москве коэффициент распространения коронавируса держится ниже единицы уже неделю
В России 94 человека умерли от коронавируса за последние сутки
Губернатор Московской области сообщил, когда регион начнёт выход из ограничений
Иностранным спортсменам и тренерам позволили вернуться в Россию
Умерла режиссёр сериала "Утреннее шоу" Линн Шелтон
В Москве от коронавируса выздоровели 27,5 тысячи человек
Аномальное похолодание ожидается в центральной части России
При взрыве в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных
Абрамович, Усманов и Фридман оказались в списке богатейших людей Великобритании
В ЦИК сообщили, что готовы к голосованию по поправкам в Конституцию
В Минфине рассказали, как можно облегчить выплату кредита при возникших проблемах
В ВОЗ рассказали, как будет оцениваться смертность от коронавируса
В Раде заявили о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Алистар Оверим победил Уолта Харриса на UFC Fight Night 172
Франция недовольна решением Италии об открытии границ
Последние новости на утро 17 мая 2020: ученые создали антитело, блокирующее коронавирус
Коронавирус в Москве, последние новости на 17 мая 2020: Число новых заболевших за неделю снизилось почти в 2 раза
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 17 мая 2020 года составило 26 462 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 17 мая 2020: Губернатор рассказал, какие предприятия могут заработать с 18 мая
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 17 мая 2020 года увеличилось до 1 503 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 17 мая 2020 года составило 138 969
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 17 мая 2020 года увеличилось до 26 032 человек
Путин: Россия владеет оружием, которого нет ни у кого в мире