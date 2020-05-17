Владимир Путин рассказал о будущем «российской цивилизации»

17 Май 2020 2020-05-17T15:21:36+03:00

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Для сохранения «российской цивилизации» страна должна делать упор на развитие высоких технологий. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

В своем интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1» российский лидер отметил, что Россия – «это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация». По его словам, это многонациональное государство с большим количеством культур, традиций, вероисповеданий и для его сохранения «мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие».

«Искусственный интеллект, беспилотная техника, генетика, медицина, образование - все это будет той базой, на которой будет развиваться страна», - подчеркнул он.

Напомним, в этом же интервью глава государства заявил, что Россия владеет высокотехнологичное оружием, которого нет ни у кого в мире. По его словам, это стало возможно только благодаря развитой науке.

ИСТОЧНИК KP.RU