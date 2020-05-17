Владимир Путин рассказал о будущем «российской цивилизации»
Для сохранения «российской цивилизации» страна должна делать упор на развитие высоких технологий. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
В своем интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1» российский лидер отметил, что Россия – «это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация». По его словам, это многонациональное государство с большим количеством культур, традиций, вероисповеданий и для его сохранения «мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие».
«Искусственный интеллект, беспилотная техника, генетика, медицина, образование - все это будет той базой, на которой будет развиваться страна», - подчеркнул он.
Напомним, в этом же интервью глава государства заявил, что Россия владеет высокотехнологичное оружием, которого нет ни у кого в мире. По его словам, это стало возможно только благодаря развитой науке.
ИСТОЧНИК KP.RU