2020-05-17T05:46:42+03:00
Общество

Путин: Россия владеет оружием, которого нет ни у кого в мире

Российский лидер отметил, что высокотехнологичное вооружение появилось в нашей стране появилось благодаря развитой науке
Юлия КЕКОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
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На сегодняшний день Россия обладает всеми самыми современными видами высокотехнологичного вооружения. Среди них есть даже те, аналогов которых нет ни у кого в мире из стран.

По словам главы государства Владимира Путина, все это стало возможно благодаря развитой науке. В противном случае, это бы абсолютно невозможно.

Ранее сайт kp.ru писал, что Путин рассказал, в чем он видит национальную идею. Он согласился с тем, что национальная идея заключается в патриотизме, который не должен быть "квасным, затхлым и кислым".

Владимир Путин не раз показывал свое владение знанием истории и обзором ситуации с разных ее ракурсов. Так, например, ранее сообщалось, что во время выступления 8 апреля по ситуации с коронавирусом появилось упоминание о печенегах и половцев. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это только доказывает образованность российского лидера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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