Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен

17 Май 2020 2020-05-17T16:52:39+03:00

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Американский журнал Esquire составил рейтинг из 40 самых сексуальных фильмов всех времен.

Лидером, по мнению издания, оказалась французская историческая драма 2019 года «Портрет девушки в огне», который получил приз за лучший сценарий в Каннах и специальную награду фестиваля «Квир-пальму».

Сюжет картины с Ноэми Мерлан и Адель Энель в главных ролях, разворачивается во Франции 1760-х и рассказывает о любовной связи между молодой художницей и ее работодательницей.

Второе место занял фильм «Искупление» 2007 года. Режиссером Джо Райтом снял кино по одноименному роману Иэна Макьюэна. Действие картины происходит во время Второй мировой войны. Главные роли в них сыграли Кира Найтли и Джеймс Макэв.

Тройку лидеров замыкает хоррор 2017 года «Няня» с Джудой Льюисом и Самарой Уивинг в главных ролях. Картина повествует о ребенке, без ума влюбленном в свою няню.

В топ-10 также вошли «Тело Дженнифер», «Дархэмские быки», «Супер Майк», «Талантливый мистер Рипли», «Лунный свет», «Тайное влечение» и «Из машины».

Напомним, ранее гендиректор «MEGOGO Россия» Виктор Чеканов назвал фильмы, которые бьют рекорды просмотров в изоляции. По его словам, судя по просмотрам, «дети захватили пульты» от телевизоров, поскольку длительность смотрения детского контента выросла на 28%.

ИСТОЧНИК KP.RU