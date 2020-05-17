Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен
Американский журнал Esquire составил рейтинг из 40 самых сексуальных фильмов всех времен.
Лидером, по мнению издания, оказалась французская историческая драма 2019 года «Портрет девушки в огне», который получил приз за лучший сценарий в Каннах и специальную награду фестиваля «Квир-пальму».
Сюжет картины с Ноэми Мерлан и Адель Энель в главных ролях, разворачивается во Франции 1760-х и рассказывает о любовной связи между молодой художницей и ее работодательницей.
Второе место занял фильм «Искупление» 2007 года. Режиссером Джо Райтом снял кино по одноименному роману Иэна Макьюэна. Действие картины происходит во время Второй мировой войны. Главные роли в них сыграли Кира Найтли и Джеймс Макэв.
Тройку лидеров замыкает хоррор 2017 года «Няня» с Джудой Льюисом и Самарой Уивинг в главных ролях. Картина повествует о ребенке, без ума влюбленном в свою няню.
В топ-10 также вошли «Тело Дженнифер», «Дархэмские быки», «Супер Майк», «Талантливый мистер Рипли», «Лунный свет», «Тайное влечение» и «Из машины».
Напомним, ранее гендиректор «MEGOGO Россия» Виктор Чеканов назвал фильмы, которые бьют рекорды просмотров в изоляции. По его словам, судя по просмотрам, «дети захватили пульты» от телевизоров, поскольку длительность смотрения детского контента выросла на 28%.
ИСТОЧНИК KP.RU