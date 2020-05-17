2020-05-17T20:41:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Названы первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России

Вакцинация будет необходима в первую очередь людям, которые находятся в группе риска
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Названы первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в РоссииНазваны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в РоссииФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кто станет первыми кандидатами на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в России.

«Мы вакцинируем людей, чтобы создать у них иммунитет. Зачем вакцинировать человека, у которого и так иммунитет?» — передает его слова НСН.

По словам Зуева, именно поэтому делаются тесты на антитела и первыми кандидатами на вакцинацию станут люди с низким уровнем антител.

Специалист подчеркнул, в первую очередь вакцинация необходима тем, кто находятся в группе риска. В данном случае речь идет о врачах и людях, обязанным по должности контактировать с большим количеством людей, например, волонтеры, кассиры, водители такси.

Зуев уверен, что впоследствии вакцинироваться от коронавируса будут так же, как от гриппа.

Напомним, ранее эксперт рассказал, когда в России могут начать производство вакцины от коронавируса. По его словам, разработчики препарата уже опробовали его на себе и непосредственное производство может начаться в конце лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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