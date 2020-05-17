2020-05-17T22:44:53+03:00
В мире

Премьер-министр Бельгии отреагировала на медицинский «коридор презрения»

Ранее врачи продемонстрировали свое негодование тем, как власти относятся к системе здравоохранения в условиях пандемии [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер-министр Бельгии отреагировала на медицинский «коридор презрения»Премьер-министр Бельгии отреагировала на медицинский «коридор презрения»Фото: Кадр видео
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Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес заявила о необходимости диалога для решения проблем медработников после того, как специально для нее врачи организовали «коридор презрения и позора»

Как писал сайт kp.ru, Софи Вильмес посетила одну из ведущих больниц Бельгии – «Сен-Пьер», чтобы морально поддержать ее врачам, однако персонал продемонстрировал свое негодование тем, как власти страны относятся к системе здравоохранения в условиях пандемии коронавируса. Для этого медработники выстроились по обе стороны асфальтовой дорожки, ведущей к зданию больницы и разворачивались спиной к кортежу премьера по мере его приближения.

«Надо слушать, когда что-то идет не так, и объяснять», - сказала премьер, комментируя такой прием в интервью телеканалу RTL.

По ее словам, «никто не может утверждать, что не видел, не понял или не почувствовал сложную ситуацию медицинского персонала, которая образовалась еще до кризиса и потом только обострилась. Она заявила, что напротив хотела облегчить сложившуюся обстановку.

В свою очередь министр энергетики и окружающей среды Бельгии Вильмес Мари-Кристин Маргем назвал акцию «политизированной инсценировкой, направленная на то, чтобы попасть на передовицы газет». По его словам, этот «коридор» противоречит тому, что надо делать сегодня – «вместе созидать». Об этом глава ведомства напсал в своем Facebook, однако позже удалил свой пост.

Врачи устроили коридор позора бельгийскому премьер-министру .

ИСТОЧНИК KP.RU

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