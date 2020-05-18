Стало известно, кто может рассчитывать на прививку от коронавируса в первую очередь
В первую очередь прививки от коронавирусной инфекции в России будут делать людям с низким уровнем антител. Об этом рассказал глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.
«Мы вакцинируем людей, чтобы создать у них иммунитет. Зачем вакцинировать человека, у которого и так иммунитет?» - отметил ученый.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла сразу девять российских вакцин от нового коронавируса SARS-CoV-2 в список самых перспективных. В их числе оказались и две разработки петербургской компании BIOCAD. О том, как будет работать препарат, появления которого ждет весь мир, как его будут тестировать, и когда он поступит в массовое производство, «КП» рассказал глобальный медицинский директор компании Антон Селезнев.
Ранее академик РАН инфекционист Виктор Малеев сказал, что говорить о полной победе над коронавиусом можно будет только после создания вакцины, и когда медики сделают прививки населению, однако остается риск повторной волны заболеваемости.
Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов: Я считаю, что можно открыть школы и детские сады..
ИСТОЧНИК KP.RU
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