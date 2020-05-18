2020-05-18T03:04:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, кто может рассчитывать на прививку от коронавируса в первую очередь

Первыми кандидатами на вакцинацию станут люди с низким уровнем антител
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Названы первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в РоссииНазваны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в РоссииФото: REUTERS
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В первую очередь прививки от коронавирусной инфекции в России будут делать людям с низким уровнем антител. Об этом рассказал глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

«Мы вакцинируем людей, чтобы создать у них иммунитет. Зачем вакцинировать человека, у которого и так иммунитет?» - отметил ученый.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла сразу девять российских вакцин от нового коронавируса SARS-CoV-2 в список самых перспективных. В их числе оказались и две разработки петербургской компании BIOCAD. О том, как будет работать препарат, появления которого ждет весь мир, как его будут тестировать, и когда он поступит в массовое производство, «КП» рассказал глобальный медицинский директор компании Антон Селезнев.

Ранее академик РАН инфекционист Виктор Малеев сказал, что говорить о полной победе над коронавиусом можно будет только после создания вакцины, и когда медики сделают прививки населению, однако остается риск повторной волны заболеваемости.

Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов: Я считаю, что можно открыть школы и детские сады..

ИСТОЧНИК KP.RU

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