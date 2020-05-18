Названо количество сна, необходимое человеку во время самоизоляции
Отвечает врач-терапевт, гастроэнтеролог Елена Вартанян,к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова:
- Для поддержания иммунитета полноценно питайтесь, причем здоровой пищей, откажитесь от курения и употребления алкоголя, бережно относитесь к своей психике. Очень помогает иммунитету здоровый сон (не менее восьми часов в сутки)!
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ИСТОЧНИК KP.RU