Названа опасность частой генеральной уборки во время самоизоляции

18 Май 2020 2020-05-18T04:35:07+03:00

Многие используют свободной время на карантине для уборки в доме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперт считает, что эта работа создает только иллюзию полезного для здоровья движения

Изменить размер текста: A A

Во время карантина, введенного из-за вспышки коронавируса, у людей появилось свободное время, которого так не хватало раньше. И многие женщины используют такую возможность, чтобы навести чистоту в своих домах. Однако специалисты считают, что частая генеральная уборка во время самоизоляции. не настолько полезна, как может казаться.

Об этом рассказала сайту kp.ru доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Екатерина Кудина. Она отметила, что пребывание в условиях карантина сильно меняет наш образ жизни, и эти изменения могут в дальнейшем неблагоприятно отозваться на состоянии здоровья.

«Во-первых, это значительное сокращение двигательной активности. Люди, привыкшие к активному образу жизни, вдруг оказались в условиях полного физического бездействия», - говорит врач.

Она подчеркнула, что это чревато гиподинамией, которую медики давно признали одним из важнейших факторов риска многих заболеваний – например, сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

«С другой стороны, женщины, у которых раньше не было времени на ведение домашнего хозяйства в полном объеме могут активно взяться за генеральную уборку. Эта работа, достаточно утомительная, создает только иллюзию полезного для здоровья движения, так как является статической нагрузкой, нередко в неудобных, вредных для позвоночника и суставов позах», - предупреждает специалист.

Кроме того, при уборке используются химические вещества – различные чистящие и моющие средства, частый контакт с которыми также неблагоприятен для организма, отметила Екатерина Кудина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ожирение, депрессия и панические атаки: врачи рассказали, чем чревата малоподвижность в самоизоляции

Пока мы находимся в режиме самоизоляции, чтобы не заразиться коронавирусом, не заработаем ли мы себе других «болячек»? «КП» расспросила об этом врачей разных специальностей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU