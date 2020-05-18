2020-05-18T04:35:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Названа опасность частой генеральной уборки во время самоизоляции

Эксперт считает, что эта работа создает только иллюзию полезного для здоровья движения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Многие используют свободной время на карантине для уборки в домеМногие используют свободной время на карантине для уборки в домеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Во время карантина, введенного из-за вспышки коронавируса, у людей появилось свободное время, которого так не хватало раньше. И многие женщины используют такую возможность, чтобы навести чистоту в своих домах. Однако специалисты считают, что частая генеральная уборка во время самоизоляции. не настолько полезна, как может казаться.

Об этом рассказала сайту kp.ru доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Екатерина Кудина. Она отметила, что пребывание в условиях карантина сильно меняет наш образ жизни, и эти изменения могут в дальнейшем неблагоприятно отозваться на состоянии здоровья.

«Во-первых, это значительное сокращение двигательной активности. Люди, привыкшие к активному образу жизни, вдруг оказались в условиях полного физического бездействия», - говорит врач.

Она подчеркнула, что это чревато гиподинамией, которую медики давно признали одним из важнейших факторов риска многих заболеваний – например, сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

«С другой стороны, женщины, у которых раньше не было времени на ведение домашнего хозяйства в полном объеме могут активно взяться за генеральную уборку. Эта работа, достаточно утомительная, создает только иллюзию полезного для здоровья движения, так как является статической нагрузкой, нередко в неудобных, вредных для позвоночника и суставов позах», - предупреждает специалист.

Кроме того, при уборке используются химические вещества – различные чистящие и моющие средства, частый контакт с которыми также неблагоприятен для организма, отметила Екатерина Кудина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ожирение, депрессия и панические атаки: врачи рассказали, чем чревата малоподвижность в самоизоляции

Пока мы находимся в режиме самоизоляции, чтобы не заразиться коронавирусом, не заработаем ли мы себе других «болячек»? «КП» расспросила об этом врачей разных специальностей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названа опасность частой генеральной уборки во время самоизоляции
Ученый назвал привычку человека, которая сбивает биоритмы во время самоизоляции
Иммиграционной службе США не хватает $1,2 миллиарда
Эксперт назвал факторы, которые запускают болезни во время самоизоляции из-за коронавируса
Названо количество сна, необходимое человеку во время самоизоляции
Стало известно, кто может рассчитывать на прививку от коронавируса в первую очередь
В России остановился рост заболеваемости коронавирусом
Цена нефти Brent впервые с 13 апреля поднялась выше $33
Ученые на хомяках доказали эффективность масок для защиты от коронавируса
Названы города России, где воздух стал чище во время самоизоляции
В Италии почти отменили карантин из-за коронавируса
Самолет канадских ВВС разбился в провинции Британская Колумбия
ВОЗ считает популярный метод защиты от коронавируса вредным и неэффективным
Медперсонал, работавший по найму в «Коммунарке», получил все выплаты
Умерла Татьяна Сельвинская, театральный художник
«Ужасно некомпетентный!»: Трамп ответил Обаме на критику борьбы с коронавирусом
Премьер-министр Бельгии отреагировала на медицинский «коридор презрения»
В правительстве Германии предупредили об опасности использования WhatsApp
Чехия признала отсутствие доказательств о «дипломате с ядом» из России
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Стрельба на поминальной службе в Луизиане: пострадали не менее 13 человек
Интернет-пользователи жалуются на сбои в работе Zoom