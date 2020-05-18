Советник Трампа обвинил Китай в распространении коронавируса с помощью туристов

18 Май 2020 2020-05-18T05:25:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро обвинил Китай в распространении коронавируса по всему миру. Советник президента США по торговым вопросам заявил, что власти КНР, зная о вспышке заболевания COVID-19 на своей территории, позволили «сотням тысяч» своих туристов путешествовать по разным странам, что и способствовало возникновению пандемии.

«Нулевой пациент появился в Ухане в ноябре. Китайские власти, прикрываясь Всемирной организацией здравоохранения, два месяца скрывали вирус, а затем отправили сотни тысяч китайцев на самолетах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять его», - заявил советник Трампа в эфире телеканала ABC.

При этом Питер Наварро отметил, что не считает такие действия Пекина преднамеренными, но убежден, что руководство КНР должно было предпринять меры, чтобы не выпускать опасную инфекцию за пределы страны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколько дней назад он уже говорил, что власти Китая позволили коронавирусу COVID-19 распространиться по всему миру, не ограничив заграничные поездки инфицированных граждан КНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Китай дал США «24 ответа о невиновности в пандемии»

МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американские газет (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU