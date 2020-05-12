Советник Трампа: Китаю «придется заплатить» за пандемию коронавируса
Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что власти Китая позволили коронавирусу COVID-19 распространиться по всему миру тем, что не ограничили заграничные поездки инфицированных граждан КНР.
«Они запретили рейсы из Уханя в Пекин и Шанхай, но их вполне можно было осуществлять в Милан и Нью-Йорк», - сказал торговый советник президента страны в эфире телеканала CNBC.
По его словам, «сотни тысяч китайцев широко распространили» коронавирус, из-за чего и началась пандемия.
Питер Наварро подчеркнул, что тем самым власти Поднебесной «нанесли миру огромный ущерб», и теперь «Китаю придется заплатить по счетам». Причем он отметил, что «речь идет не о том, чтобы наказать их, а о том, чтобы привлечь Коммунистическую партию Китая к ответственности», передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Майк Помпео говорил, что Китай ответит за «сокрытие» информации о вспышке коронавируса, а президент страны Дональд Трамп до этого заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19 в мире, то он должен за это ответить.
ИСТОЧНИК KP.RU
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