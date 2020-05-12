2020-05-12T05:11:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Советник Трампа: Китаю «придется заплатить» за пандемию коронавируса

По мнению Наварро, власти КНР допустили распространение COVID-19, не ограничив поездок своих граждан за границу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер НаварроГлава Национального совета по торговле при Белом доме Питер НаварроФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что власти Китая позволили коронавирусу COVID-19 распространиться по всему миру тем, что не ограничили заграничные поездки инфицированных граждан КНР.

«Они запретили рейсы из Уханя в Пекин и Шанхай, но их вполне можно было осуществлять в Милан и Нью-Йорк», - сказал торговый советник президента страны в эфире телеканала CNBC.

По его словам, «сотни тысяч китайцев широко распространили» коронавирус, из-за чего и началась пандемия.

Питер Наварро подчеркнул, что тем самым власти Поднебесной «нанесли миру огромный ущерб», и теперь «Китаю придется заплатить по счетам». Причем он отметил, что «речь идет не о том, чтобы наказать их, а о том, чтобы привлечь Коммунистическую партию Китая к ответственности», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Майк Помпео говорил, что Китай ответит за «сокрытие» информации о вспышке коронавируса, а президент страны Дональд Трамп до этого заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19 в мире, то он должен за это ответить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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