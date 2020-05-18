2020-05-18T06:50:21+03:00
Происшествия

Крушение самолета ВВС в Канаде: погибла женщина-пилот, второй пилот получил травмы

В канадской провинции Британская Колумбия разбился один из самолетов пилотажной группы Snowbirds [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Самолет канадских ВВС разбился в провинции Британская КолумбияСамолет канадских ВВС разбился в провинции Британская КолумбияФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

К этому часу стало известно, что жертвой крушения самолета в канадской провинции Британская Колумбия погибла женщина-пилот, капитан ВВС Канады Дженнифер Кейси.

Об этом сообщил телеканал CTV. Уточняется, что погибшая поступила на службу в Военно-воздушные силы страны в 2014 году, а через четыре года стала членом пилотажной группы The Snowbirds и была ее официальным представителем по связям с общественностью. До службы в ВВС Дженнифер Кейси занималась журналистикой.

Второй пилот выжил. Он получил травмы и был доставлен в больницу, жизни военнослужащего ничего не угрожает. Его фамилия и звание не называются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в Канаде разбился один из самолетов пилотажной группы Snowbirds («Снегири»). Момент крушения запечатлели очевидцы. Судя по снятым ими кадрам, самолет взорвался л загорелся в воздухе, после чего рухнул. Один из свидетелей рассказал, что воздушное судно упало почти сразу после взлета, но пилот успел катапультироваться.

Самолет канадских ВВС разбился в провинции Британская Колумбия.К месту крушения отправились спасатели

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптик сказал, когда в Россию придёт тепло
Последние новости на утро 18 мая 2020: Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Трамп: Число заражений коронавирусом в США сильно снижается
Крушение самолета ВВС в Канаде: погибла женщина-пилот, второй пилот получил травмы
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 18 мая 2020 года составило 27490 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 18 мая 2020 года составило 27 369 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 18 мая 2020 года возросло до 1580 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 18 мая 2020: открыта запись через интернет на бесплатные тесты на антитела
Число заболевших коронавирусом в Москве на 18 мая 2020 года составило 142 824
Коронавирус в Московской области, последние новости на 18 мая 2020: Губернатор снимает ограничения с некоторых компаний
Американцы испугались нового «морского монстра» из России
Советник Трампа обвинил Китай в распространении коронавируса с помощью туристов
Ученые создали коронавирус в лабораторных условиях
Названа опасность частой генеральной уборки во время самоизоляции
Ученый назвал привычку человека, которая сбивает биоритмы во время самоизоляции