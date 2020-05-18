Крушение самолета ВВС в Канаде: погибла женщина-пилот, второй пилот получил травмы

18 Май 2020 2020-05-18T06:50:21+03:00

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К этому часу стало известно, что жертвой крушения самолета в канадской провинции Британская Колумбия погибла женщина-пилот, капитан ВВС Канады Дженнифер Кейси.

Об этом сообщил телеканал CTV. Уточняется, что погибшая поступила на службу в Военно-воздушные силы страны в 2014 году, а через четыре года стала членом пилотажной группы The Snowbirds и была ее официальным представителем по связям с общественностью. До службы в ВВС Дженнифер Кейси занималась журналистикой.

Второй пилот выжил. Он получил травмы и был доставлен в больницу, жизни военнослужащего ничего не угрожает. Его фамилия и звание не называются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в Канаде разбился один из самолетов пилотажной группы Snowbirds («Снегири»). Момент крушения запечатлели очевидцы. Судя по снятым ими кадрам, самолет взорвался л загорелся в воздухе, после чего рухнул. Один из свидетелей рассказал, что воздушное судно упало почти сразу после взлета, но пилот успел катапультироваться.

Самолет канадских ВВС разбился в провинции Британская Колумбия.К месту крушения отправились спасатели

ИСТОЧНИК KP.RU