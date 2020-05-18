Роспотребнадзор подготовит рекомендации для запуска всех видов транспорта
В течение ближайших 1,5 недель специалисты должны подготовить специальный рекомендации для запуска всех видов транспорта после постепенного снятия ограничений по коронавируса.
В данных рекомендациях будут предусмотрены все меры предосторожности для предотвращения дальнейшего распространения инфекции, включая масочный режим, Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом в понедельник, 18 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, новые рекомендации ведомства предполагают контроль температуры сотрудников и пассажиров общественного транспорта и самолетов, масочный режим, обязательное ношение перчаток, использование антисептических средств для дезинфекции, а также соблюдение социальной дистанции от других людей.
Кроме того, Роспотребнадзор посоветовал после постепенного возобновления авиаперевозок заполнять самолеты пассажирами только наполовину и запретить компаниям продавать билеты на соседние места в воздушном транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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