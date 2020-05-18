2020-05-18T13:15:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор подготовит рекомендации для запуска всех видов транспорта

В них будет предусмотрен масочный режим и меры социального дистанцирования
Ксения АНУФРИЕВА
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Роспотребнадзор подготовит рекомендации для запуска всех видов транспортаРоспотребнадзор подготовит рекомендации для запуска всех видов транспортаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В течение ближайших 1,5 недель специалисты должны подготовить специальный рекомендации для запуска всех видов транспорта после постепенного снятия ограничений по коронавируса.

В данных рекомендациях будут предусмотрены все меры предосторожности для предотвращения дальнейшего распространения инфекции, включая масочный режим, Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом в понедельник, 18 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, новые рекомендации ведомства предполагают контроль температуры сотрудников и пассажиров общественного транспорта и самолетов, масочный режим, обязательное ношение перчаток, использование антисептических средств для дезинфекции, а также соблюдение социальной дистанции от других людей.

Кроме того, Роспотребнадзор посоветовал после постепенного возобновления авиаперевозок заполнять самолеты пассажирами только наполовину и запретить компаниям продавать билеты на соседние места в воздушном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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